Revolut запустил финансового ИИ-помощника AIR в Великобритании

Финтех-стартап Revolut запустил AIR в Великобритании — финансового ассистента на базе искусственного интеллекта, соответствующее объявление размещено на странице компании в соцсети X. Уточняется, что скоро сервис станет доступен в других странах.

Как работает ассистент

Ассистент встроен в приложение Revolut. Для запуска нужно провести пальцем вниз на главной странице или перейти в раздел «Профиль», затем зайти в «Чаты» и выбрать AIR. Помощник позволяет планировать бюджет, отслеживать инвестиции, а также управлять картами и подписками.

В компании уточнили, что AIR использует те же средства защиты информации, что и основное приложение. Ассистент получает доступ лишь к тем данным, которые знает пользователь, включая транзакции, инвестиции и реквизиты карт. На базе какой ИИ-модели работает финансовый помощник, в Revolut не раскрывают.

Предыстория

В марте стартап получил полную банковскую лицензию в Соединенном Королевстве. Благодаря этому Revolut будет предлагать счета как полностью лицензированный банк для частных и корпоративных клиентов, а также сможет расширить список услуг, в том числе кредитование и другие продукты.