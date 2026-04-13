Германия официально продлила временную защиту для украинцев

Украинцы, которым предоставлена временная защита в Германии, могут вздохнуть с облегчением: действие 24-го параграфа Закона о проживании официально продлено до 4 марта 2027 года. Об этом пишет Visitukraine.today.

Что известно

Недавно было автоматически продлено действие 24-го параграфа Закона о пребывании украинцев. Этот пункт регулирует предоставление временной защиты украинцам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны. Новый срок действия — до 4 марта 2027 года.

Что означает продление для украинцев?

Продление срока действия 24-го параграфа обеспечивает стабильность для сотен тысяч украинцев в Германии. Основные аспекты этого решения:

1. Автоматическое продление статуса:

• Тем, кто уже получил разрешение на пребывание по 24-му параграфу, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Продление статуса происходит автоматически.

2. Формат документов:

• Подтверждение статуса, вероятно, останется в виде писем формата А4. Однако некоторые федеральные земли могут ввести пластиковые карточки вместо бумажных документов. Это изменение пока обсуждается.

3. Новые прибытия:

• Украинцы, впервые пересекающие границу Германии, как и раньше, могут въезжать без визы или специальных разрешений, если это их первый переход границы.

Стоит ли переходить на другие типы ВНЖ?

Решение об изменении статуса зависит от ваших планов:

• Если вы планируете остаться надолго: Рассмотрите возможности перехода на другие виды ВНЖ (рабочий, студенческий или предпринимательский). Это особенно актуально для тех, кто стремится получить гражданство или интегрироваться в немецкое общество.

• Если ваша цель — временная защита: В этом случае менять статус не нужно. 24-й параграф предоставляет право на работу, обучение, социальные выплаты и проживание без дополнительных условий.

Продление 24-го параграфа до 2027 года является важным шагом для обеспечения стабильности украинцев в Германии. Закон не только гарантирует право на пребывание, но и открывает возможности для интеграции в общество. Однако стоит следить за деталями и обновлениями, в частности относительно возможных изменений в процедурах оформления документов.