Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 апреля 2026, 8:00 Читати українською

Графики отключения электроэнергии возвращаются: в чем причина

В апреле 2026 года в Украине вновь начали применяться ограничения на потребление электроэнергии. В частности, оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» вводит графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для бытовых потребителей. Об этом пишет ExPro.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Почему вернулись графики

По оценке ExPro, возвращение отключений стало следствием одновременного действия нескольких факторов, которые совпали во времени и усилили друг друга.

  • Погода: рост потребления и падение генерации СЭС

Одним из ключевых факторов стала нетипично холодная для апреля погода, сопровождающаяся осадками и значительной облачностью.

С одной стороны, это привело к росту потребления электроэнергии, в частности, население активнее использует электрообогреватели и другие приборы. С другой стороны, облачность существенно ограничила производство солнечных электростанций. Если еще в начале весны генерация СЭС демонстрировала высокие дневные пики, то сейчас она значительно снижена, что уменьшает общее предложение электроэнергии в системе.

«Стоит учитывать, что это все же нетипичные погодные условия, и вряд ли они с нами надолго. На следующей неделе ожидается возвращение солнечной и теплой погоды, что стабилизирует ситуацию днем. Однако рыночные ограничения и дальше могут создавать проблемы с привлечением импорта в пиковые часы и работой распределенной генерации», — отмечает Сергей Коваль, старший аналитик рынка электроэнергии в ExPro.

  • Фактор импорта

Также важным фактором стало снижение импорта электроэнергии с начала апреля.

Среди причин — несоответствие украинских цен европейским. После возвращения с 1 апреля более жестких прайс-кепов на краткосрочных рынках импорт электроэнергии в отдельные часы стал экономически невыгодным.

Как сообщалось ранее, с суток поставки 1 апреля 2026 г. начали действовать предварительные прайс-кепы на рынке электроэнергии:

на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 — 15 000,00 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВт·ч;

на балансирующем рынке: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 — 16 000,00 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

Дополнительным ограничением является технический фактор: нахождение в ремонте межгосударственной линии со Словакией, что снижает доступную пропускную способность для импорта.

Наибольшее падение импорта фиксировалось в начале апреля. В дальнейшем ситуация несколько стабилизировалась, однако объемы импорта все еще остаются ниже уровня марта.

  • Газовая генерация: выход с рынка

Третий фактор — резкое сокращение участия малой газовой генерации на рынке электроэнергии.

Это стало следствием фактической отмены газового ПСО для этой категории производителей (за исключением отдельных объектов), а также одновременного снижения прайс-кепов на электроэнергию.

На фоне роста цен на природный газ производство электроэнергии стало экономически невыгодным в большинстве часов суток. Участники рынка отмечают, что генерация сохраняет рентабельность лишь в вечерние пиковые часы, тогда как в остальное время мощности фактически простаивают.

  • Ремонты и последствия атак

Дополнительное давление на энергосистему создает начало ремонтной кампании на генерирующих мощностях, в частности на объектах НАЭК «Энергоатом». Но это необходимый шаг для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

Параллельно продолжаются ремонты на объектах тепловой и гидрогенерации, а также инфраструктуре оператора системы передачи.

В то же время энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после массированных атак в зимний период, и риски новых повреждений остаются крайне высокими.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
13 апреля 2026, 10:37
#
Снова фуфло про несоответствие украинских цен европейским!!!Биржевые цены в Европе (оптовые) составляют в среднем 60−120 евро за МВт·ч (~0,06−0,12 евро/кВт·ч) в зависимости от региона.
Minfin.com.ua +4
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами