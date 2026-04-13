Графики отключения электроэнергии возвращаются: в чем причина

В апреле 2026 года в Украине вновь начали применяться ограничения на потребление электроэнергии. В частности, оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» вводит графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для бытовых потребителей. Об этом пишет ExPro.

Почему вернулись графики

По оценке ExPro, возвращение отключений стало следствием одновременного действия нескольких факторов, которые совпали во времени и усилили друг друга.

Погода: рост потребления и падение генерации СЭС

Одним из ключевых факторов стала нетипично холодная для апреля погода, сопровождающаяся осадками и значительной облачностью.

С одной стороны, это привело к росту потребления электроэнергии, в частности, население активнее использует электрообогреватели и другие приборы. С другой стороны, облачность существенно ограничила производство солнечных электростанций. Если еще в начале весны генерация СЭС демонстрировала высокие дневные пики, то сейчас она значительно снижена, что уменьшает общее предложение электроэнергии в системе.

«Стоит учитывать, что это все же нетипичные погодные условия, и вряд ли они с нами надолго. На следующей неделе ожидается возвращение солнечной и теплой погоды, что стабилизирует ситуацию днем. Однако рыночные ограничения и дальше могут создавать проблемы с привлечением импорта в пиковые часы и работой распределенной генерации», — отмечает Сергей Коваль, старший аналитик рынка электроэнергии в ExPro.

Фактор импорта

Также важным фактором стало снижение импорта электроэнергии с начала апреля.

Среди причин — несоответствие украинских цен европейским. После возвращения с 1 апреля более жестких прайс-кепов на краткосрочных рынках импорт электроэнергии в отдельные часы стал экономически невыгодным.

Как сообщалось ранее, с суток поставки 1 апреля 2026 г. начали действовать предварительные прайс-кепы на рынке электроэнергии:

на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 — 15 000,00 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВт·ч;

на балансирующем рынке: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 — 16 000,00 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

Дополнительным ограничением является технический фактор: нахождение в ремонте межгосударственной линии со Словакией, что снижает доступную пропускную способность для импорта.

Наибольшее падение импорта фиксировалось в начале апреля. В дальнейшем ситуация несколько стабилизировалась, однако объемы импорта все еще остаются ниже уровня марта.

Газовая генерация: выход с рынка

Третий фактор — резкое сокращение участия малой газовой генерации на рынке электроэнергии.

Это стало следствием фактической отмены газового ПСО для этой категории производителей (за исключением отдельных объектов), а также одновременного снижения прайс-кепов на электроэнергию.

На фоне роста цен на природный газ производство электроэнергии стало экономически невыгодным в большинстве часов суток. Участники рынка отмечают, что генерация сохраняет рентабельность лишь в вечерние пиковые часы, тогда как в остальное время мощности фактически простаивают.

Ремонты и последствия атак

Дополнительное давление на энергосистему создает начало ремонтной кампании на генерирующих мощностях, в частности на объектах НАЭК «Энергоатом». Но это необходимый шаг для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

Параллельно продолжаются ремонты на объектах тепловой и гидрогенерации, а также инфраструктуре оператора системы передачи.

В то же время энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после массированных атак в зимний период, и риски новых повреждений остаются крайне высокими.