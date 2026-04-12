Airbus сократил поставки самолетов в первом квартале на 16%

Европейский авиастроительный концерн Airbus в марте 2026 передал заказчикам 60 самолетов. Всего за первый квартал компания поставила 114 воздушных судов — это на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Среди поставок — три самолета для Emirates, несмотря на перебои в работе авиакомпании из-за конфликта в Персидском заливе. Также по одному самолету получили Etihad Airways и flyadeal.

Почему тормозит производство?

В компании отмечают, что темпы поставок с начала года сдерживают проблемы с поставками фюзеляжных панелей и дефицит авиадвигателей.

Для сравнения, в первом квартале 2025 Airbus передал клиентам 136 самолетов.

Цели на 2026 год

В то же время, производитель подтвердил цель на 2026 год — поставить 870 самолетов. По итогам первого квартала чистый объем заказов составил 398 самолетов.