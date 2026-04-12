Экспансия продолжается: 55% европейцев рассматривают покупку китайских автомобилей

На европейском автомобильном рынке происходит тектоническое смещение в настроениях потребителей. Согласно последнему исследованию компании Horváth & Partner, проанализированному аналитиками Bernstein, более 55% водителей в Европе теперь готовы рассмотреть возможность покупки автомобиля китайского бренда. Для сравнения, еще в конце 2023 года этот показатель составлял лишь 43%. Об этом сообщает Investing.

«Качественный барьер» преодолен

Исторический скептицизм по отношению к «китайцам» стремительно испаряется. Лишь 21% европейцев сегодня категорически исключают возможность владения китайским авто, тогда как два года назад таких было почти половина — 46%.

География приверженности:

Испания и Венгрия: самый высокий уровень открытости — 75% потребителей готовы к покупке китайских автомобилей.

Италия: 64% водителей смотрят в сторону китайских брендов.

Германия: даже в вотчине Volkswagen и BMW интерес к брендам из КНР возрос до 46%, несмотря на традиционную лояльность отечественному автопрому.

Почему европейцы сменяют приоритеты?

Аналитики выделяют две основные причины. Китайские производители используют свое преимущество в технологиях аккумуляторов и программном обеспечении, предлагая премиальные функции по более низкой цене.

Хотя безопасность и надежность остаются важными, потребители все чаще ставят во главу угла «технологические» факторы: скорость зарядки, запас хода батареи и современные мультимедийные системы.

Вызов для европейских гигантов

Такие бренды как BYD, MG и NIO больше не воспринимаются как экзотика. Число людей, заявляющих, что «точно» купят китайское авто, удвоилось за два года и достигло 13%.

Для европейских концернов это тревожный сигнал — окно возможностей для защиты своей доли рынка сужается. Конкуренция переходит из сугубо ценовой плоскости в битву за технологическую актуальность.

