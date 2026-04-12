«Вам поступила выплата»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в Viber

Украинцы предупреждают о массовой рассылке фишинговых сообщений в мессенджере Viber. Под видом «социальной помощи» мошенники пытаются получить полный доступ к учетным записям пользователей. О новой волне мошенничества сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Как работает схема «выплат от ООН»

Злоумышленники используют проверенную временем легенду о государственной или международной помощи. Сценарий выглядит так: жертва получает текст о том, что «подошла ваша очередь» на получение выплат.

Мошенники представляются представителями ООН или других фондов. Для «активации» выплаты предлагают нажать «+» в ответ и ждать звонка. Во время разговора или в чате просят назвать последние 4 цифры кода, поступающего в Viber.

Главная цель — доступ к аккаунту

Этот код — не подтверждение выплаты, а ключ для авторизации вашей учетной записи на другом устройстве. Получив доступ к Viber, мошенники могут использовать ваши контакты для рассылки новых просьб о деньгах или искать в переписке банковские данные и пароли.

Как распознать мошенников

Злоумышленники часто действуют небрежно и в тексте случаются ошибки. К примеру, пишут из аккаунта с женским именем, но обращаются к себе в мужском роде.

Ни одна официальная организация (ООН, банки) никогда не запрашивает коды подтверждения, поступающие в мессенджеры или SMS.

Социальные выплаты в Украине оформляются через официальные государственные ресурсы (приложение «Дия» или органы соцзащиты), а не через частные чаты в Viber.

Если вы получили подобное сообщение, не отвечайте на него и блокируйте контакт. Всегда проверяйте информацию о пособиях на официальном портале aid.gov.ua или через горячие линии профильных учреждений.