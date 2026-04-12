Кредиторы Укрзализныци отклонили предложение о реструктуризации долга на $1 миллиард

АО «Укрзализныця» не смогло договориться с владельцами своих еврооблигаций о пересмотре условий выплат. Специальная группа кредиторов (ad hoc group), представляющая владельцев бумаг на сумму $1,055 млрд, отвергла предложение компании и отказалась продолжать переговоры на текущих условиях. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Что предлагала Укрзализныця

План реструктуризации от госперевозчика предусматривал следующие условия для инвесторов:

Списание долга (haircut): компания просила аннулировать 20% от основной суммы долга.

Пролонгация: отсрочка окончательного погашения в июне 2033 года.

Амортизация: начало выплат только с декабря 2030 года шестью равными траншами по $150 млн.

Привязка к показателям: УЗ хотела корректировать суммы выплат (от 112 до 168 млн долларов) в зависимости от объемов грузовых перевозок.

Вопросы процентов и просроченных платежей

УЗ «Укрзализныця» предлагала радикально снизить процентную ставку на ближайшие годы:

2026−2027 гг.: только 1,5% годовых (деньгами);

2027−2028 гг.: 2%;

2028−2029 гг.: 4%;

Постепенный рост: до 7,75% только в последние три года.

Относительно накопленных просроченных процентов (которые на июнь 2026 года составят $83 млн), компания предлагала списать 20%, выплатить «живыми» деньгами всего $13,4 млн, а остальные — капитализировать.

Почему инвесторы сказали «нет»

Несмотря на то, что обладатели облигаций в целом поддерживают идею реструктуризации, предложенные условия показались им неприемлемыми. Группа кредиторов решила не продлевать срок ограниченных переговоров, который длился с 1 по 8 апреля, и пока не предоставила контрпредложения.

Что дальше

Укрзализныця привлекла десант советников (Rothschild & Cie, FinPoint, Clifford Chance, Sayenko Kharenko) и заявляет о намерении продолжать добросовестное взаимодействие с кредиторами.

В случае одобрения этого предложения компания выплачивала бы по еврооблигациям в денежной форме только $20 млн в этом году и $16 млн в следующем. В то же время в 2028 году выплаты составляли бы $77 млн, в 2029-м — $121 млн, в 2030-м — $240 млн, в 2031-м — $389 млн, в 2032-м — $434 млн, а в 2033-м — $155 млн.