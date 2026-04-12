Кредиторы Укрзализныци отклонили предложение о реструктуризации долга на $1 миллиард

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 апреля 2026, 10:23 Читати українською

Кредиторы Укрзализныци отклонили предложение о реструктуризации долга на $1 миллиард

АО «Укрзализныця» не смогло договориться с владельцами своих еврооблигаций о пересмотре условий выплат. Специальная группа кредиторов (ad hoc group), представляющая владельцев бумаг на сумму $1,055 млрд, отвергла предложение компании и отказалась продолжать переговоры на текущих условиях. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

АО «Укрзализныця» не смогло договориться с владельцами своих еврооблигаций о пересмотре условий выплат.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагала Укрзализныця

План реструктуризации от госперевозчика предусматривал следующие условия для инвесторов:

  • Списание долга (haircut): компания просила аннулировать 20% от основной суммы долга.
  • Пролонгация: отсрочка окончательного погашения в июне 2033 года.
  • Амортизация: начало выплат только с декабря 2030 года шестью равными траншами по $150 млн.
  • Привязка к показателям: УЗ хотела корректировать суммы выплат (от 112 до 168 млн долларов) в зависимости от объемов грузовых перевозок.

Вопросы процентов и просроченных платежей

УЗ «Укрзализныця» предлагала радикально снизить процентную ставку на ближайшие годы:

  • 2026−2027 гг.: только 1,5% годовых (деньгами);
  • 2027−2028 гг.: 2%;
  • 2028−2029 гг.: 4%;
  • Постепенный рост: до 7,75% только в последние три года.

Относительно накопленных просроченных процентов (которые на июнь 2026 года составят $83 млн), компания предлагала списать 20%, выплатить «живыми» деньгами всего $13,4 млн, а остальные — капитализировать.

Почему инвесторы сказали «нет»

Несмотря на то, что обладатели облигаций в целом поддерживают идею реструктуризации, предложенные условия показались им неприемлемыми. Группа кредиторов решила не продлевать срок ограниченных переговоров, который длился с 1 по 8 апреля, и пока не предоставила контрпредложения.

Что дальше

Укрзализныця привлекла десант советников (Rothschild & Cie, FinPoint, Clifford Chance, Sayenko Kharenko) и заявляет о намерении продолжать добросовестное взаимодействие с кредиторами.

В случае одобрения этого предложения компания выплачивала бы по еврооблигациям в денежной форме только $20 млн в этом году и $16 млн в следующем. В то же время в 2028 году выплаты составляли бы $77 млн, в 2029-м — $121 млн, в 2030-м — $240 млн, в 2031-м — $389 млн, в 2032-м — $434 млн, а в 2033-м — $155 млн.

Роман Мирончук
Комментарии - 2

kadaad1988
kadaad1988
12 апреля 2026, 10:32
Все идет к прихватизации.
SergValin
SergValin
12 апреля 2026, 10:41
// Почему инвесторы сказали «нет»

Удивительно даже, почему на такие шикарные условия сказали «нет». Надо было предложить вообще всё простить, без дополнительных условий. Тогда бы точно согласились.
