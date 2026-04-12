12 апреля 2026, 13:11 Читати українською

Битва топлива 2026: сколько стоит «сотня» пробега и выгодно ли теперь ГБО

Резкое подорожание нефтепродуктов во втором квартале 2026 заставило украинцев пересмотреть экономику своих поездок. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали стоимость 100 км пробега на примере Volkswagen Golf VII — модели, имеющей версии под все виды горючего.

Методология: реальные затраты против цен апреля

Для расчетов брали не паспортные данные, а реальные показатели смешанного цикла.

  • Бензин: 73 грн/л
  • Дизель: 90 грн/л
  • Автогаз (LPG): 49 грн/л
  • Электричество: от 2,16 грн. (ночной тариф) до 26 грн. (публичная быстрая зарядка DC).

Сколько стоит 100 км пробега в апреле 2026 года

  • Электромобиль (ночной тариф) — 38 грн. Самый выгодный сценарий. Расходы в 14 раз ниже, чем на бензине.
  • Электромобиль (дневной бытовой тариф) — 76 грн. Все еще значительно дешевле любого автомобиля на ДВС.
  • Электромобиль (публичная AC-зарядка) — 368 грн. Стоимость начинает приближаться к топливным автомобилям.
  • Электромобиль (быстрая DC-зарядка) — 455 грн. Экономия почти исчезает — цена на уровне бензиновых и дизельных версий.
  • Дизельное топливо (1.6 TDI) — 495 грн. Несмотря на низкий расход (5,5 л), цена горючего в 90 грн/л делает этот вариант дорогим.
  • Бензин (1.4 TSI) — 511 грн. Стандартный показатель для современного турбодвигателя по цене 73 грн/л.
  • ГБО (LPG) — 544 грн. Самый дорогой вариант пробега в апреле 2026 года.

Главные выводы исследования

Крах экономии ГБО

Впервые в истории наблюдений эксплуатация авто с газобаллонным оборудованием стала самой дорогой. Высокая цена газа (49 грн/л) в сочетании с особенностями потребления (10,5 л газа + 0,4 л бензина) полностью нивелировала смысл установки ГБО.

Дизельный паритет

Из-за заоблачной цены дизеля (90 грн/л) его преимущество в низком расходе топлива больше не приносит существенной выгоды. Разница с бензиновым Golf составляет всего 16 грн на 100 км, что не покрывает более дорогое сервисное обслуживание дизельных систем.

Электромобили: все решает «розетка»

Электрокар остается супер-экономным только при условии доступа к домашней сети. Если владелец вынужден пользоваться исключительно быстрыми зарядками на трассах или городе, стоимость километра пробега сравнивается с традиционными авто.

Итог

В текущих реалиях Украины стоимость поездки зависит не столько от технологии под капотом, сколько от того, где вы заправляетесь. Если у вас нет доступа к дешевой домашней сети, эксплуатация современного электрокара становится почти такой же дорогой, как и авто с двигателем внутреннего сгорания. А эра «дешевого газа», похоже, окончательно ушла в прошлое.

Ограничение исследования

Расчет учитывает только прямые затраты на энергоносители. В нем не отражены:

  • амортизация и утрата рыночной стоимости;
  • расходы по техническому обслуживанию;
  • страхование и налоги;
  • износ шин и расходных материалов

