Украина пытается избежать отключения электроэнергии на Пасху, увеличивая импорт тока и координируя работу энергосистемы. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с руководством Укрэнерго.
Будут ли отключения на Пасху: Украина увеличивает импорт электроэнергии
По ее словам, сейчас энергосистема работает стабильно, а участники рынка согласовали совместные действия по поддержанию ее баланса. Ключевым инструментом станет увеличение импорта электроэнергии.
В правительстве рассчитывают, что это позволит обеспечить украинцев светом в ближайшие дни без использования графиков отключений.
«Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом», — подчеркнула глава правительства.
Источник: Минфин
