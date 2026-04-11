Будут ли отключения на Пасху: Украина увеличивает импорт электроэнергии

Украина пытается избежать отключения электроэнергии на Пасху, увеличивая импорт тока и координируя работу энергосистемы. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с руководством Укрэнерго.

По ее словам, сейчас энергосистема работает стабильно, а участники рынка согласовали совместные действия по поддержанию ее баланса. Ключевым инструментом станет увеличение импорта электроэнергии.

В правительстве рассчитывают, что это позволит обеспечить украинцев светом в ближайшие дни без использования графиков отключений.

«Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом», — подчеркнула глава правительства.