Япония инвестирует $16 млрд в чипы для ИИ: ставка на Rapidus в гонке с лидерами

Правительство Японии одобрило предоставление дополнительных субсидий в размере 631,5 млрд иен ($4 млрд) для компании Rapidus Corp. Цель амбициозного проекта — вывести страну в лидеры сверхконкурентного рынка чипов для искусственного интеллекта и уменьшить зависимость от тайваньской TSMC. Об этом сообщает Bloomberg.

Масштабы государственного финансирования

С учетом нового транша, общий объем государственных инвестиций в стартап Rapidus к концу марта 2027 года достигнет колоссальных 2,6 трлн иен ($16,3 млрд).

Новый капитал предназначен для финансирования разработок Rapidus для IT-гиганта Fujitsu Ltd., ставшего одним из первых ключевых клиентов компании. Министерство экономики Японии подтвердило, что технологический прогресс на заводе в Хоккайдо соответствует графику после проверки внешним комитетом.

Амбициозная цель

Япония делает ставку на технологическую независимость в сферах ИИ, робототехники и квантовых вычислений. Основные задачи проекта:

Начало выпуска сверхсовременных 2-нанометровых чипов уже в 2027 году.

Снижение рисков, связанных с дефицитом полупроводников в мире и доминированием тайваньских производителей.

Кроме того, Rapidus планирует привлечь еще около 3 трлн иен частного капитала посредством государственных гарантий по кредитам.

Вызовы и конкуренция

Несмотря на сильную финансовую поддержку, путь Rapidus остается сложным. Компания все еще существенно отстает от лидера рынка — TSMC, которая уже начала массовое производство 2-нанометровых чипов в прошлом году и является главным поставщиком для Nvidia и Apple.

Помимо технологического отставания, японский производитель сталкивается с экономическим давлением:

Энергетический кризис: рост цен на энергоносители и материалы из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Дефицит ресурсов: традиционная зависимость Японии от импортного сырья.

Компания уже открыла центр анализа и диагностики чипов в Читосе (Хоккайдо) для повышения выхода пригодных изделий. Выход Rapidus на фондовый рынок (IPO) запланирован ориентировочно на 2031 год финансовый год.

Отметим, что 2-нанометровый техпроцесс считается «священным граалем» современной микроэлектроники, поскольку позволяет создавать более мощные и энергоэффективные процессоры для систем искусственного интеллекта.