Укрзализныця запускает тестовый рейс в аэропорт Кишинева

Украинская железная дорога в сотрудничестве с молдавской стороной расширяет возможности авиапассажиров. Уже в этот понедельник, 13 апреля, маршрут поезда № 351 «Киев — Кишинев» будет продлен до станции Ревака, которая находится в непосредственной близости от международного аэропорта столицы Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На станции Ревака пассажиров будет ждать специальный бесплатный шаттл, который доставит их непосредственно в терминал аэропорта.

Перспективы маршрута

Сейчас этот рейс экспериментальный. Если остановка вблизи аэропорта будет пользоваться популярностью, Укрзализныця рассмотрит возможность совершить станцию Ревака постоянной частью маршрута № 351 на регулярной основе.