11 апреля 2026, 13:15 Читати українською

В monobank запустили «Битву яиц»: пользователи будут соревноваться за призы и донаты для ВСУ

Соучредитель monobank Олег Гороховский объявил о старте традиционной забавы «Битвы яиц». В течение 11 и 12 апреля пользователи приложения могут не только посоревноваться за iPhone 17 и EcoFlow, но и выбить из банка миллионные донаты на дроны для фонда «Повернись живим».

Как принять участие в битве?

Механика игры проста: нужно зайти в приложение, потрясти телефонами рядом с друзьями и нажать на виртуальное яйцо соперника. Каждая победа поднимает участника в рейтинге самых «мощных яиц страны».

Призовой фонд для лидеров рейтинга:

  • 1 место: Кубок самого мощного яйца страны, iPhone 17 и праздничная пасхальная корзина.
  • 2−3 места: Новый iPhone и подарочная корзина.
  • 4−50 места: Корзина с эксклюзивным секретным мерчем от mono.

Донаты на «Повернись живим»

Главная цель активности — поддержка ВСУ. За каждого нового уникального соперника, с которым вы постучаетесь яйцами, monobank перечисляет 10 гривен в фонд «Повернись живим» на закупку дронов. Чем больше разных людей вы найдете для игры, тем больше будет сумма доната от банка.

Розыгрыш за собственные донаты

Для тех, кто готов поддержать армию за свой счет, предусмотрены отдельные призы. За донат от 100 гривен через специальную «Банку» можно выиграть:

  • Одна из 10 зарядных станций EcoFlow DELTA 2;
  • Один из 100 камер мгновенной печати Fujifilm Instax.

Если вы донатите с карт других банков, обязательно укажите в комментарии свой номер телефона или никнейм в соцсетях для идентификации.

Имена победителей Гороховский пообещал опубликовать в своем Telegram-канале уже 13 апреля.

Роман Мирончук
IrishRepublican
11 апреля 2026, 14:57
Чергові розваги для розумово відсталих
а що там з особистими даними в цій богадєльні - нікого не цікавить
