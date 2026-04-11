Нидерланды одобрили автопилот Tesla: это открывает путь к рынку ЕС

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 апреля 2026, 12:26 Читати українською

Нидерланды одобрили автопилот Tesla: это открывает путь к рынку ЕС

Нидерландский регулятор официально одобрили систему частично автоматизированного вождения от Tesla, известную как Full Self-Driving (FSD). Это решение может открыть путь потенциальному развертыванию технологии на всей территории Европейского Союза, сообщает Bloomberg.

Нидерланды одобрили автопилот Tesla: это открывает путь к рынку ЕС
Подробности

Организация RDW, отвечающая за регистрацию и одобрение транспортных средств в Нидерландах, объявила о своем вердикте в пятницу, 10 апреля. Нидерланды стали первой страной в Европе, давшей «зеленый свет» программному обеспечению FSD.

Водители в Нидерландах уже могут использовать систему. Теперь RDW планирует подать заявку на одобрение системы в пределах всего Евросоюза в Европейскую комиссию. Для окончательного внедрения технологии в регионе потребуется положительное голосование по всем странам-членам ЕС.

Реация Маска и «строгие правила»

Генеральный директор Tesla Илон Маск, ранее неоднократно критиковавший медленные темпы регуляторных процессов в Европе, поблагодарил власти Нидерландов. В соцсети X он назвал процесс проверки RDW «чрезвычайно строгим».

RDW заявила, что система FSD в Европе — это не та версия, которая используется в США. Регулятор отметил несколько отличий:

  • Безопасность: европейские требования к безопасности и экологичности транспортных средств намного жестче.
  • Функционал: программное обеспечение и возможности американских и европейских моделей не идентичны и не могут сравниваться «друг к одному».

Несмотря на название Full Self-Driving, система не считается полностью автономной. Она остается помощником водителя и требует постоянного наблюдения со стороны человека.

Это одобрение завершает период напряженных переговоров между Tesla и RDW. Ранее компания ожидала положительного результата еще в феврале, однако регулятор задержал решение для проведения дополнительных проверок. Теперь же нидерландский опыт станет прецедентом всей Европы.

Реакция рынка

По данным Reuters, акции Tesla выросли примерно на 0,7% во время внебиржевых торгов в пятницу. В то же время, с начала года они потеряли 23%, отставая от фондового рынка США.

Планы компании

Компания Tesla также рассчитывает на программное обеспечение автопилота, чтобы стимулировать продажи автомобилей, которые замедлились в Европе из-за устаревшей линейки электромобилей и политических заявлений Elon Musk, оттолкнувших часть потребителей. В то же время продажи компании в Европе в феврале выросли впервые за более чем год.

Аналитик Morningstar Сет Голдштейн отметил, что одобрение системы FSD нидерландским регулятором, а впоследствии и другими европейскими органами может способствовать росту продаж в ближайшие месяцы, поскольку потребители заинтересованы в тестировании этой технологии.

Роман Мирончук
