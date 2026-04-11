Нидерланды одобрили автопилот Tesla: это открывает путь к рынку ЕС

Нидерландский регулятор официально одобрили систему частично автоматизированного вождения от Tesla, известную как Full Self-Driving (FSD). Это решение может открыть путь потенциальному развертыванию технологии на всей территории Европейского Союза, сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Организация RDW, отвечающая за регистрацию и одобрение транспортных средств в Нидерландах, объявила о своем вердикте в пятницу, 10 апреля. Нидерланды стали первой страной в Европе, давшей «зеленый свет» программному обеспечению FSD.

Водители в Нидерландах уже могут использовать систему. Теперь RDW планирует подать заявку на одобрение системы в пределах всего Евросоюза в Европейскую комиссию. Для окончательного внедрения технологии в регионе потребуется положительное голосование по всем странам-членам ЕС.

Реация Маска и «строгие правила»

Генеральный директор Tesla Илон Маск, ранее неоднократно критиковавший медленные темпы регуляторных процессов в Европе, поблагодарил власти Нидерландов. В соцсети X он назвал процесс проверки RDW «чрезвычайно строгим».

RDW заявила, что система FSD в Европе — это не та версия, которая используется в США. Регулятор отметил несколько отличий:

Безопасность: европейские требования к безопасности и экологичности транспортных средств намного жестче.

Функционал: программное обеспечение и возможности американских и европейских моделей не идентичны и не могут сравниваться «друг к одному».

Несмотря на название Full Self-Driving, система не считается полностью автономной. Она остается помощником водителя и требует постоянного наблюдения со стороны человека.

Это одобрение завершает период напряженных переговоров между Tesla и RDW. Ранее компания ожидала положительного результата еще в феврале, однако регулятор задержал решение для проведения дополнительных проверок. Теперь же нидерландский опыт станет прецедентом всей Европы.

Реакция рынка

По данным Reuters, акции Tesla выросли примерно на 0,7% во время внебиржевых торгов в пятницу. В то же время, с начала года они потеряли 23%, отставая от фондового рынка США.

Планы компании

Компания Tesla также рассчитывает на программное обеспечение автопилота, чтобы стимулировать продажи автомобилей, которые замедлились в Европе из-за устаревшей линейки электромобилей и политических заявлений Elon Musk, оттолкнувших часть потребителей. В то же время продажи компании в Европе в феврале выросли впервые за более чем год.

Аналитик Morningstar Сет Голдштейн отметил, что одобрение системы FSD нидерландским регулятором, а впоследствии и другими европейскими органами может способствовать росту продаж в ближайшие месяцы, поскольку потребители заинтересованы в тестировании этой технологии.