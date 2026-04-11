Энергетическая задолженность Харькова достигла более 30 млрд грн — Шмыгаль

Харьков стал самым большим должником Украины за потребленные энергоносители. Суммарная задолженность города и его коммунальных предприятий перед государственными компаниями составляет около 31 миллиарда гривен. Соответствующие цифры озвучил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.

Структура долга

По словам Шмыгаля, задолженность распределяется следующим образом:

За природный газ — 23 млрд грн;

За электроэнергию — почти 8 млрд грн.

Министр энергетики охарактеризовал эти суммы как «колоссальные», подчеркнув, что харьковские недоплаты являются крупнейшими в общем пакете задолженности перед госпредприятиями страны.