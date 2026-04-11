В Ощадбанке анонсировали ночную паузу в работе сервисов: что будет недоступно

Государственный Ощадбанк предупредил своих клиентов о проведении масштабных плановых технических работ. Из-за обновления системы в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, большинство сервисов банка временно не будут работать. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Время проведения работ

Ограничения продлятся шесть часов: с 00:00 до 06:00.

В этот период клиенты могут столкнуться с задержками или отказами в проведении следующих транзакций:

Расчеты картами: любые операции с использованием карт Ощадбанка.

Банкоматы и терминалы: снятие наличных денег и операции в POS-терминалах банка.

Онлайн-банкинг: работа приложений «Мобильный Ощад» и «ОщадPAY».

Интернет-платежи: оплата товаров и услуг на сайтах и сервисах.

Зачем это нужно?

В банке отмечают, что технические работы необходимы для повышения стабильности и надежности системы, а также внедрения новых функций.

«Мы делаем все возможное, чтобы работы прошли быстро, и уже после 6 часов 12 апреля все сервисы будут работать в полном объеме», — сообщили в банке.