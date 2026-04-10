Мир сталкивается с масштабным пересмотром международных альянсов на фоне стремительного падения доверия к Соединённым Штатам как к надёжному геополитическому партнёру. Ощутимое разочарование фиксируется как в странах «Большой семерки» (G7), так и в развивающихся странах (BICs). Об этом говорится в отчете Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в феврале.
Мир теряет доверие к США — исследование
Резкое падение показателей у ключевых игроков
Анализ данных за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года показывает общее снижение доверия к политике США во всех исследуемых странах. Наиболее резкое ухудшение настроений зафиксировано в Канаде — показатель восприятия южного соседа как надежного союзника упал сразу на 52%.
Не менее пессимистичная картина наблюдается и на европейском континенте. Ведущие экономики ЕС отмечают значительное охлаждение отношения к американским гарантиям:
- В Италии падение составило 21%.
- Во Франции уровень доверия снизился на 17%.
- В Германии показатель снизился на 15%.
- В Великобритании потери составляют 13%.
Среди других влиятельных государств аналогичную негативную динамику демонстрируют Южная Африка (-21 %), Бразилия (-20 %), Япония (-16 %), Индия (-10 %) и Китай (-9 %).
Инфографика: Visual Capitalist
Европа готовится к самостоятельности
Осознание уязвимости и ненадежности заокеанских партнеров заставляет европейское общество адаптироваться к новым условиям.
Аналитики отмечают переход Вашингтона к «политике бульдозера» — отказ от принципов институционального сотрудничества в пользу транзакционных соглашений, шантажа партнеров объёмами оборонных расходов и выхода из международных договоренностей. В частности, сомнения европейцев и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе подогреваются непредсказуемостью США, торговыми конфликтами и радикальной риторикой. Это заставляет региональных игроков хеджировать риски и искать альтернативные форматы защиты, которые не будут зависеть от политической конъюнктуры в Вашингтоне.
Почему это важно
Цифры ясно показывают, что эпоха безоговорочного восприятия Вашингтона как глобального стабилизатора подходит к концу, а западный блок теряет внутреннюю монолитность.
Для финансовых рынков и мировой торговли это означает длительный период нестабильности. Вместо глобализации и единых правил игры мир переходит к фрагментации, формированию ситуативных региональных альянсов и усилению торговых барьеров. В то же время рост оборонных бюджетов в Европе указывает на то, что страны готовятся самостоятельно защищать свои интересы. На практике это неизбежно приведет к перераспределению государственных расходов, сокращению социальных программ и существенному росту налогового давления на бизнес для финансирования военно-промышленных комплексов.
