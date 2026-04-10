Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
10 апреля 2026, 19:13 Читати українською

Мир теряет доверие к США — исследование

Мир сталкивается с масштабным пересмотром международных альянсов на фоне стремительного падения доверия к Соединённым Штатам как к надёжному геополитическому партнёру. Ощутимое разочарование фиксируется как в странах «Большой семерки» (G7), так и в развивающихся странах (BICs). Об этом говорится в отчете Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в феврале.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Резкое падение показателей у ключевых игроков

Анализ данных за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года показывает общее снижение доверия к политике США во всех исследуемых странах. Наиболее резкое ухудшение настроений зафиксировано в Канаде — показатель восприятия южного соседа как надежного союзника упал сразу на 52%.

Не менее пессимистичная картина наблюдается и на европейском континенте. Ведущие экономики ЕС отмечают значительное охлаждение отношения к американским гарантиям:

  • В Италии падение составило 21%.
  • Во Франции уровень доверия снизился на 17%.
  • В Германии показатель снизился на 15%.
  • В Великобритании потери составляют 13%.

Среди других влиятельных государств аналогичную негативную динамику демонстрируют Южная Африка (-21 %), Бразилия (-20 %), Япония (-16 %), Индия (-10 %) и Китай (-9 %).

Инфографика: Visual Capitalist

Европа готовится к самостоятельности

Осознание уязвимости и ненадежности заокеанских партнеров заставляет европейское общество адаптироваться к новым условиям. Граждане Е С постепенно соглашаются с необходимостью увеличения собственных оборонных бюджетов. По данным опроса Eurobarometer, проведенного в январе 2026 года, поддержку увеличению военных расходов выражают 43% респондентов во Франции и 32% в Германии.

Подробности

Аналитики отмечают переход Вашингтона к «политике бульдозера» — отказ от принципов институционального сотрудничества в пользу транзакционных соглашений, шантажа партнеров объёмами оборонных расходов и выхода из международных договоренностей. В частности, сомнения европейцев и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе подогреваются непредсказуемостью США, торговыми конфликтами и радикальной риторикой. Это заставляет региональных игроков хеджировать риски и искать альтернативные форматы защиты, которые не будут зависеть от политической конъюнктуры в Вашингтоне.

Почему это важно

Цифры ясно показывают, что эпоха безоговорочного восприятия Вашингтона как глобального стабилизатора подходит к концу, а западный блок теряет внутреннюю монолитность.

Для финансовых рынков и мировой торговли это означает длительный период нестабильности. Вместо глобализации и единых правил игры мир переходит к фрагментации, формированию ситуативных региональных альянсов и усилению торговых барьеров. В то же время рост оборонных бюджетов в Европе указывает на то, что страны готовятся самостоятельно защищать свои интересы. На практике это неизбежно приведет к перераспределению государственных расходов, сокращению социальных программ и существенному росту налогового давления на бизнес для финансирования военно-промышленных комплексов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
10 апреля 2026, 19:48
#
Трамп піде, дасть Бог прийде хтось адекватніший, то все повернеться.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами