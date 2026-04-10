Мир теряет доверие к США — исследование

Мир сталкивается с масштабным пересмотром международных альянсов на фоне стремительного падения доверия к Соединённым Штатам как к надёжному геополитическому партнёру. Ощутимое разочарование фиксируется как в странах «Большой семерки» (G7), так и в развивающихся странах (BICs). Об этом говорится в отчете Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в феврале.

Резкое падение показателей у ключевых игроков

Анализ данных за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года показывает общее снижение доверия к политике США во всех исследуемых странах. Наиболее резкое ухудшение настроений зафиксировано в Канаде — показатель восприятия южного соседа как надежного союзника упал сразу на 52%.

Не менее пессимистичная картина наблюдается и на европейском континенте. Ведущие экономики ЕС отмечают значительное охлаждение отношения к американским гарантиям:

В Италии падение составило 21%.

Во Франции уровень доверия снизился на 17%.

В Германии показатель снизился на 15%.

В Великобритании потери составляют 13%.

Среди других влиятельных государств аналогичную негативную динамику демонстрируют Южная Африка (-21 %), Бразилия (-20 %), Япония (-16 %), Индия (-10 %) и Китай (-9 %).

Европа готовится к самостоятельности

Осознание уязвимости и ненадежности заокеанских партнеров заставляет европейское общество адаптироваться к новым условиям. Граждане Е С постепенно соглашаются с необходимостью увеличения собственных оборонных бюджетов. По данным опроса Eurobarometer, проведенного в январе 2026 года, поддержку увеличению военных расходов выражают 43% респондентов во Франции и 32% в Германии.

Подробности

Аналитики отмечают переход Вашингтона к «политике бульдозера» — отказ от принципов институционального сотрудничества в пользу транзакционных соглашений, шантажа партнеров объёмами оборонных расходов и выхода из международных договоренностей. В частности, сомнения европейцев и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе подогреваются непредсказуемостью США, торговыми конфликтами и радикальной риторикой. Это заставляет региональных игроков хеджировать риски и искать альтернативные форматы защиты, которые не будут зависеть от политической конъюнктуры в Вашингтоне.

Почему это важно

Цифры ясно показывают, что эпоха безоговорочного восприятия Вашингтона как глобального стабилизатора подходит к концу, а западный блок теряет внутреннюю монолитность.

Для финансовых рынков и мировой торговли это означает длительный период нестабильности. Вместо глобализации и единых правил игры мир переходит к фрагментации, формированию ситуативных региональных альянсов и усилению торговых барьеров. В то же время рост оборонных бюджетов в Европе указывает на то, что страны готовятся самостоятельно защищать свои интересы. На практике это неизбежно приведет к перераспределению государственных расходов, сокращению социальных программ и существенному росту налогового давления на бизнес для финансирования военно-промышленных комплексов.