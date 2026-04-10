Итальянский банк UniCredit готов ликвидировать свое российское подразделение

Итальянская финансовая группа UniCredit кардинально изменила стратегию выхода с российского рынка: вместо продажи дочернего «ЮниКредит Банка» рассматривается вариант полной ликвидации бизнеса и возврата банковской лицензии. Финучреждение уже приступило к ускоренной распродаже активов и массовому сокращению персонала. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Масштабное сворачивание вместо поиска покупателя

Согласно данным источников, знакомых с планами итальянской группы, в настоящее время в российской «дочке» идет активное сворачивание деятельности. Розничный бизнес в российских регионах уже полностью остановлен, а корпоративный сегмент находится на стадии сворачивания.

Собеседники издания отмечают, что главная цель UniCredit на сегодняшний день — максимально сократить объемы бизнеса до минимума, капитализировать полученную прибыль и официально сдать лицензию. Таким образом итальянский инвестор сможет выполнить требования по выходу из РФ, понеся при этом меньшие финансовые потери по сравнению с попытками прямой продажи учреждения.

Налоговые ловушки и «математика» выхода

Еще в апреле 2024 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) направил группе UniCredit официальное требование ускорить сворачивание деятельности на территории РФ. До недавнего времени основным и приоритетным сценарием группа считала именно продажу актива. Однако из-за жестких регуляторных ограничений и сборов со стороны российских властей владелец смог бы получить на руки лишь около 10% от капитала «ЮниКредит Банка».

Такая математика обусловлена конфискационными правилами в отношении инвесторов из так называемых «недружественных стран». Согласно им, при заключении сделки по продаже дисконт должен составлять не менее 60% от стоимости чистых активов банка. Кроме того, ещё 35% иностранный владелец обязан уплатить в виде прямого взноса в российский государственный бюджет.

Замороженные миллиарды на спецсчетах

Опрошенные юристы отмечают, что в случае полной ликвидации учреждения группа получит значительно больше средств, чем при классической продаже со всеми отчислениями. Однако есть важный нюанс: эти деньги будут автоматически заблокированы.