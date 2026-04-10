Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 апреля 2026, 18:38 Читати українською

Итальянский банк UniCredit готов ликвидировать свое российское подразделение

Итальянская финансовая группа UniCredit кардинально изменила стратегию выхода с российского рынка: вместо продажи дочернего «ЮниКредит Банка» рассматривается вариант полной ликвидации бизнеса и возврата банковской лицензии. Финучреждение уже приступило к ускоренной распродаже активов и массовому сокращению персонала. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштабное сворачивание вместо поиска покупателя

Согласно данным источников, знакомых с планами итальянской группы, в настоящее время в российской «дочке» идет активное сворачивание деятельности. Розничный бизнес в российских регионах уже полностью остановлен, а корпоративный сегмент находится на стадии сворачивания.

Собеседники издания отмечают, что главная цель UniCredit на сегодняшний день — максимально сократить объемы бизнеса до минимума, капитализировать полученную прибыль и официально сдать лицензию. Таким образом итальянский инвестор сможет выполнить требования по выходу из РФ, понеся при этом меньшие финансовые потери по сравнению с попытками прямой продажи учреждения.

Налоговые ловушки и «математика» выхода

Еще в апреле 2024 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) направил группе UniCredit официальное требование ускорить сворачивание деятельности на территории РФ. До недавнего времени основным и приоритетным сценарием группа считала именно продажу актива. Однако из-за жестких регуляторных ограничений и сборов со стороны российских властей владелец смог бы получить на руки лишь около 10% от капитала «ЮниКредит Банка».

Такая математика обусловлена конфискационными правилами в отношении инвесторов из так называемых «недружественных стран». Согласно им, при заключении сделки по продаже дисконт должен составлять не менее 60% от стоимости чистых активов банка. Кроме того, ещё 35% иностранный владелец обязан уплатить в виде прямого взноса в российский государственный бюджет.
Замороженные миллиарды на спецсчетах

Опрошенные юристы отмечают, что в случае полной ликвидации учреждения группа получит значительно больше средств, чем при классической продаже со всеми отчислениями. Однако есть важный нюанс: эти деньги будут автоматически заблокированы.

Согласно директивам российского Центробанка, вывод этих средств в пользу владельца-нерезидента из «недружественного» государства законодательно ограничен как минимум до октября 2026 года. В дальнейшем единственным механизмом возврата капитала для бывшего владельца может стать процедура его обмена на российские активы, замороженные на территории Европейского Союза. Впрочем, такой обмен потребует беспрецедентного бюрократического согласования — официального разрешения правительственной комиссии, Центробанка Р Ф и личного указа российского диктатора.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами