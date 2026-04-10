українська
10 апреля 2026, 17:22 Читати українською

Рынки на максимумах: готовы ли инвесторы к резкому развороту

Мировые финансовые рынки стремительно восстанавливаются и приближаются к историческим максимумам, несмотря на войну на Ближнем Востоке и противоречивые сигналы США. Инвесторы демонстрируют оптимизм, однако фундаментальные экономические показатели и геополитические риски свидетельствуют о возможной нестабильности и потенциальном развороте тренда. Об этом написал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан на своей странице в Facebook.

Фото: pixabay

Рынки игнорируют геополитические риски

За неделю рынок акций вплотную приблизился к историческим максимумам, вроде бы войны и не было, проглотив новости о перемирии, которые пока выглядят «fake news», конструктивные переговоры с руководством Ирана, которое никто не может точно идентифицировать, и псевдооткрытие Ормузского пролива.

С начала войны, это уже был в пятый раз, когда Трамп отменил свои собственные ультиматумы, и, похоже, Голливуд может начинать подготовку к съемкам продолжения оскароносного фильма «Одна битва за другой» под названием «Один ультиматум за другим». На очереди — «Одно перемирие за другим», а там уже и до «Один президент за другим» недалеко.

А если по сути, то решительный скачок Трампа от «уничтожения цивилизации» к мирным переговорам добавил рынкам немного оптимизма — акции росли, доходность облигаций падала, нефть дешевела фантастическими темпами, золото и серебро дорожали, криптовалюты подняли голову, доллары воцарится мир и покой.

Чуть позже после объявления «победных» новостей поползли слухи, что иранские дроны взорвали нефтепровод в Саудовской Аравии, в ОАЕ от иранских атак пострадали инфраструктура, а пролив, как был, так и остается закрытым. Виновными в этом, конечно, оказались израильтяне, продолжавшие бомбардировать Ливан, традиционную базу террористических группировок, и Иран расценил это как нарушение мирных договоренностей.

Проблему с Израилем решили быстро: Трамп заставил Нетаньяху заключить перемирие с Ливаном, что оказалось гораздо проще, чем вынудить украинцев покинуть Донбасс. Но даже после этого пролив остается заблокированным и не верится, что у Трампа есть реальные механизмы для его открытия. Словом, не успели еще корабли отдать швартовы и лечь на курс, а, похоже, придется командовать «Стоп машина!».

Экономика США замедляется, инфляция остается высокой

А пока инвесторы играют с президентом Трампом в игру «верю — не верю», пытаясь угадать, когда он говорит правду, а когда немного фантазирует, американское правительство обнародовало важную информацию о состоянии экономики страны:

  • В четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос всего на 0.5%, и это после 3.8% и 4.4% в соответственно втором и третьем кварталах. Сказалась остановка работы правительства на 43 дня осенью. Всего за год экономика страны выросла на 2.1%, что меньше, чем 2.8% в 2024 и 2.9% в 2025-м.
  • Индекс РСЕ, которым ФРС измеряет инфляцию, в феврале составил 2.8%, базовый 3.0%. Это уже 60 месяцев, ровно пять лет, когда фактические результаты существенно превышают целевой показатель центрального банка в 2%. И заметьте, что это только показатели февраля, когда война еще не началась, а нефть была дешевой.
  • Индекс потребительской инфляции в марте, уже с учетом новых реалий на Ближнем Востоке, составил 3.3%, базовая инфляция на уровне 2.6%, что получше, чем ожидалось, но все дальше от желаемых целей.

Что в итоге?

Конечно, главный результат недели — это очередная поразительная победа Президента Трампа, который, кажется, только и мечтает о заключении самого справедливого и крепкого мира со стражами исламской революции во имя демократии и свободы.

Для него критически важно хоть как-то закончить иранскую авантюру в ближайшее время, иначе его политическая карьера может закончиться досрочно. Экономика США держится, но инфляция становится все большей проблемой и, на мой взгляд, не стоит ожидать снижения процентной ставки ФРС в ближайшее время, на что так рассчитывали рынки.

Не сомневаюсь, что инвесторы понимают это не хуже нас, просто не имеют права не реагировать на победные реляции президента, потому и толкают индексы вверх. Но, если присмотреться повнимательнее, то объемы торгов невелики, и вряд ли можно говорить об устойчивом росте в ближайшем будущем.

Фундаментальных экономических причин для этого нет, скорее, наоборот: иранская война продолжается, пролив остается закрытым, и что важно — цены на инвестиционные активы остаются высокими, как и до войны. А как говорил Говард Маркс: «Наибольший риск… следствие слишком высоких цен. Это не теоретический риск; он вполне реален».

Поэтому, взгляните внимательнее на свои портфели и подумайте, готовы ли вы к возможному «бада-буму», даже небольшому, или по-прежнему полны оптимизма и верите, что «Трамп все решит»?

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
