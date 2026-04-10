Вместо принуждения — добровольность: Минсоцполитики готовит новую концепцию пенсионной реформы

Министерство социальной политики Украины кардинально изменило подход к внедрению накопительной системы. Главное новшество — отказ от идеи обязательных накоплений в пользу добровольной модели. Об этом рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью Forbes Ukraine.

Как будет работать «автозапись»?

Новая модель предусматривает систему автоматического зачисления: каждый работник по умолчанию будет присоединяться к накопительному уровню с уплатой взносов. Однако за человеком остается право в любой момент отказаться от этой опции.

По словам Улютина, опыт Европы доказывает неэффективность принудительных накоплений. Для тех, кто все-таки выберет эту модель, государство обещает разработать надежные финансовые инструменты для защиты сбережений от инфляции.

Четыре столба обновленной системы

Реформа предполагает структурирование выплат по нескольким направлениям:

Базовая выплата: гарантированная сумма от государства для предотвращения бедности среди пожилых людей, независимо от уровня их прошлого заработка.

Страховая часть: выплата, которая зависит исключительно от стажа и объема уплаченных взносов (без привязки к средней зарплате по стране или году выхода на пенсию).

Добровольные скопления: средства, которые человек откладывает без помощи других через систему «автозаписи».

Реформа спецпенсий: выплаты судьям и прокурорам больше не будут обузой для общей солидарной системы — их будут финансировать через отдельные профессиональные механизмы.

Цена вопроса и сроки

По предварительным расчетам, внедрение такой модели в 2027 году стоило бы бюджету 150 млрд грн (старая система нуждается в 120−140 млрд грн).

Контекст

Предыдущие попытки провести пенсионную реформу в 2023 году провалились из-за отсутствия голосов в парламенте. Теперь правительство готовит новый законопроект, который, по оптимистичным прогнозам Дениса Улютина, Верховная Рада может принять до конца 2026 года.