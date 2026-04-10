Вместо принуждения — добровольность: Минсоцполитики готовит новую концепцию пенсионной реформы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 апреля 2026, 17:12 Читати українською

Вместо принуждения — добровольность: Минсоцполитики готовит новую концепцию пенсионной реформы

Министерство социальной политики Украины кардинально изменило подход к внедрению накопительной системы. Главное новшество — отказ от идеи обязательных накоплений в пользу добровольной модели. Об этом рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью Forbes Ukraine.

Фото: Денис Улютін

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как будет работать «автозапись»?

Новая модель предусматривает систему автоматического зачисления: каждый работник по умолчанию будет присоединяться к накопительному уровню с уплатой взносов. Однако за человеком остается право в любой момент отказаться от этой опции.

По словам Улютина, опыт Европы доказывает неэффективность принудительных накоплений. Для тех, кто все-таки выберет эту модель, государство обещает разработать надежные финансовые инструменты для защиты сбережений от инфляции.

Четыре столба обновленной системы

Реформа предполагает структурирование выплат по нескольким направлениям:

  • Базовая выплата: гарантированная сумма от государства для предотвращения бедности среди пожилых людей, независимо от уровня их прошлого заработка.
  • Страховая часть: выплата, которая зависит исключительно от стажа и объема уплаченных взносов (без привязки к средней зарплате по стране или году выхода на пенсию).
  • Добровольные скопления: средства, которые человек откладывает без помощи других через систему «автозаписи».
  • Реформа спецпенсий: выплаты судьям и прокурорам больше не будут обузой для общей солидарной системы — их будут финансировать через отдельные профессиональные механизмы.

Цена вопроса и сроки

По предварительным расчетам, внедрение такой модели в 2027 году стоило бы бюджету 150 млрд грн (старая система нуждается в 120−140 млрд грн).

Контекст

Предыдущие попытки провести пенсионную реформу в 2023 году провалились из-за отсутствия голосов в парламенте. Теперь правительство готовит новый законопроект, который, по оптимистичным прогнозам Дениса Улютина, Верховная Рада может принять до конца 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
BigBend
BigBend
10 апреля 2026, 17:14
#
Так, а минулі внески як повернути?
+
0
roman731
roman731
10 апреля 2026, 17:30
#
Прошлые — никак и не за чем, но тут все просто: это всё новые законы для будущих людей, нынешних влада уже в утиль приговорила
+
0
zephyr
zephyr
10 апреля 2026, 19:49
#
В кожаную трембиту подуди- вернут, но это не точно.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
10 апреля 2026, 19:45
#
Какіє прошлиє? Ти платив в НАКОПИЧУВАЛЬНУ? Солідарну ніхто не відміняє.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
10 апреля 2026, 19:47
#
Платити державі накопичувальну то треба бути лохом. НПФ вкладе в ОВДП під 16 %, лоху дадуть 12… і скажуть, що то і так більше, ніж депозит.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами