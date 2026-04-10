Инфляция в США подскочила до 3,3% из-за энергетического шока

Годовая инфляция в Соединенных Штатах в марте подскочила до 3,3%, что значительно превышает февральский показатель в 2,4%, но соответствует ожиданиям экономистов. Главным катализатором подорожания стал кризис на рынке топлива, спровоцированный войной с Ираном и перебоями в судоходстве. Об этом сообщает The Wall Street Journal 10 апреля.

Энергетический шок в цифрах

Мартовский отчет Министерства труда США стал первым реальным свидетельством того, как блокировка Ормузского пролива ударила по американской экономике. Стоимость энергоносителей взлетела на 12,5% в годовом исчислении, что является резким ускорением по сравнению с незначительным ростом на 0,5% в феврале. В частности, цены на бензин подскочили на 18,9%, а мазут подорожал сразу на 44,2%.

Экономисты предупреждают: даже если пролив разблокируют, цены не вернутся к прежним уровням быстро. Компании традиционно оперативно повышают цены для потребителей, но крайне неохотно их снижают. Нефть используется в производстве огромного спектра товаров (от косметики до спортивного инвентаря), а более высокие транспортные расходы неизбежно отразятся на стоимости еды и одежды. Главный экономист компании Stifel Линдси Пьегза отметила, что основную тяжесть этих переплат потребители почувствуют «возможно, через месяц или два».

Базовая инфляция и давление со стороны сферы услуг

Показатель базовой инфляции (очищенный от колебаний цен на продукты питания и энергоносители, который экономисты используют для оценки фундаментальных тенденций) составил 2,6%. Это оказалось немного ниже прогнозируемых 2,7%, однако не снимает общего инфляционного давления в стране.

Параллельно с этим тревожные сигналы поступают от бизнеса. Опросы Института управления поставками (ISM) показали, что компании вынуждены платить поставщикам значительно больше. Индекс цен в сфере услуг ISM за март вырос на 7,7 процентных пункта — до 70,7, достигнув максимума с октября 2022 года. Это прямая угроза дальнейшего роста потребительской инфляции, поскольку бизнес гарантированно переложит эти новые расходы на конечных покупателей.

Дилемма Федеральной резервной системы

Регулятор оказался в сложной ситуации: инфляция по-прежнему превышает целевые показатели, в то время как рынок труда начинает охлаждаться. Чиновники ФРС опасаются, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставок для поддержания занятости может закрепить инфляцию на высоком уровне.

Председатель ФРС Джером Пауэлл прямо признал неспособность регулятора справиться с ценами в секторе услуг. По его словам, ситуация, при которой инфляция в секторе услуг (без учета жилья) в прошлом году фактически топталась на месте, «разочаровывает». Пауэлл констатировал: «Мы не видим там прогресса».

Почему это важно

Мартовские показатели развеивают иллюзию скорого сдерживания инфляции в США. Геополитические потрясения и нестабильность на Ближнем Востоке уже обернулись прямыми убытками для американских потребителей из-за 44-процентного подорожания топлива.

В то же время признание главы ФРС в отсутствии прогресса на рынке услуг свидетельствует о системном кризисе денежно-кредитной политики США. Регулятор фактически лишился пространства для маневра: снижение ставок ещё больше разгонит цены, а сохранение жёсткой политики доконет рынок труда. В итоге за неспособность властей удержать макроэкономический баланс и контролировать инфляционные аппетиты корпораций традиционно расплачиваться будет средний класс, вынужденный покупать базовые товары по завышенным ценам.