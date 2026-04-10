10 апреля 2026, 16:33 Читати українською

Рынок небанковских финучреждений сократился: НБУ обнародовал статистику за март

Национальный банк Украины подвел итоги регистрационных и лицензионных действий в марте 2026 года. За месяц количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на два учреждения — до 759 компаний. При этом банковский сектор остается стабильным: в Украине продолжают работать 60 лицензированных банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Изменения на рынке

В течение марта регулятор активно пересматривал состав участников рынка, реагируя как на запросы самих компаний, так и на нарушения:

  • Лицензии: две финансовые компании потеряли лицензии по собственной инициативе, еще двое были аннулированы принудительно. Одной компании сузили объем лицензии.
  • Исключение из реестров: рынок покинули 5 учреждений (один страховой брокер ушел добровольно, четыре финансовые компании исключены принудительно).
  • Новые игроки: реестры пополнились тремя новыми страховыми брокерами.

По состоянию на 1 апреля 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работало:

  • 399 финансовых компаний (было 403),
  • 47 страховщиков non-life (количество не изменилось),
  • 10 life-страховщиков (количество не изменилось),
  • один страховщик со специальным статусом,
  • 100 ломбардов (количество не изменилось),
  • 81 кредитный союз (количество не изменилось),
  • 1 лизингодатель (количество не изменилось),
  • 47 страховых брокеров (было 45),
  • 73 коллекторские компании (количество не изменилось).

Количество банковских групп (15) не изменилось, количество небанковских финансовых групп в марте уменьшилось на одну (39).

Платежный рынок

На платежном рынке действует 13 платежных систем (было 14), созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 10 международных (количество не изменилось).

На рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (количество не изменилось), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 69 коммерческих агентов (количество не изменилось), 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось) и четыре поставщика нефинансовых платежных услуг.

Коммуникация с НБУ

В течение марта в Национальный банк поступило 228 запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 137, страховщиков — 38, кредитных союзов и коллекторских компаний — 17, банков — 36.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
