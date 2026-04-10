Нацбанк установил новые курсы валют на понедельник, 13 апреля. Курс евро вырос на 11 копеек, а курс доллара практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ установил курсы валют на понедельник
Курс доллара
На понедельник НБУ установил следующий курс доллара: 43,46 грн. Это на 1 копейку меньше, чем в пятницу (43,47).
Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке 50,91 грн, что на 11 копеек больше, чем в пятницу (50,80).
Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на понедельник: 12,00 грн (в пятницу курс составлял 11,94 грн).
Источник: Минфин
