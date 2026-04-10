Цены на АЗС стабилизировались: сколько стоит топливо 10 апреля

По состоянию на пятницу, 10 апреля, цены на украинских автозаправочных станциях демонстрируют незначительное понижение. Большинство видов горючего за сутки потеряли в стоимости несколько копеек. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Средние цены на горючее
- Бензин А-95 премиум остается самой дорогой позицией среди бензинов — 76,56 грн/л (цена не изменилась).
- Бензин А-95 подешевел на 6 копеек и в среднем стоит 73,11 грн/л.
- Бензин А-92: стоимость снизилась на 2 копейки до 67,34 грн/л.
- Дизель остается самым дорогим видом горючего на рынке. Его цена составляет 90,29 грн/л (-5 копеек).
- Автогаз подешевел на 4 копейки, его средняя цена зафиксирована на уровне 49,06 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
