Государственную таможенную службу возглавил бывший сотрудник НАБУ

Профессиональный путь нового руководителя

Орест Мандзий имеет большой опыт работы в правоохранительной и антикоррупционной сферах. С 2017 года он работал в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), где возглавлял одно из подразделений.

Ранее занимал должности в структурах МВД, в частности, работал в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и незаконным оборотом наркотиков.

Уроженец Львова имеет высшее юридическое образование и степень магистра по направлению «Публичное управление и администрирование».

«Ожидаем нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства», — отметила Свириденко.

Как проходил отбор

Назначение прошло по результатам конкурса. 27 марта специальная комиссия определила двух финалистов, которыми стали сотрудники НАБУ Руслан Даменцов и Орест Мандзий.

Для обеспечения независимости и беспристрастности в состав конкурсной комиссии входили трое украинских представителей и три международных эксперта. В конце концов Кабмин остановил свой выбор на кандидатуре Мандзия.

Напомним

Реформа таможни и назначение профессионального руководства является одним из ключевых требований международных партнеров Украины для усиления контроля над государственными доходами и борьбы с контрабандой.