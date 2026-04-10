Япония официально признала криптовалюты финансовыми инструментами

Правительство Японии инициирует коренное изменение регуляторной политики на рынке цифровых активов, приняв законопроект о признании виртуальных монет полноценными финансовыми инструментами. Этот шаг радикально усиливает контроль над отраслью и вводит строгие уголовные наказания за незаконную деятельность. Об этом сообщает ведущее японское финансовое издание Nikkei.

Новый статус и контроль за инсайдерами

На заседании Кабинета министров, состоявшемся 10-го числа, члены правительства утвердили проект поправок к Закону о финансовых инструментах и биржах. Согласно документу, криптовалюты впервые в истории страны подпадают под регулирование как финансовые продукты.

Обновленное законодательство вводит прямой запрет на инсайдерскую торговлю — заключение сделок на основе эксклюзивной, еще не обнародованной информации. Кроме того, эмитенты виртуальных монет (компании или проекты, выпускающие токены) отныне будут обязаны раскрывать финансовую и операционную информацию не реже одного раза в год. Если парламент утвердит документ в ходе текущей сессии, новые правила вступят в силу в 2027 финансовом году.

Причины перемещения надзора и изменение статуса компаний

До этого момента Агентство по финансовым услугам (FSA) регулировало криптовалютную отрасль на основании Закона о платежных услугах, поскольку цифровые активы рассматривались законодателями исключительно как средство расчета. Переход к новой, значительно более строгой нормативной базе чиновники обосновывают тем, что на практике криптовалюты используются населением в основном для инвестирования и спекуляций.

Контекст

Придание криптовалютам статуса финансовых инструментов напрямую связано с более широкой налоговой реформой в Японии, запланированной на 2026 год. Ранее доходы от криптовалют облагались там налогом как «прочие доходы» по прогрессивной шкале, которая могла достигать 55%. Новый статус (как финансового продукта) позволит правительству снизить эту ставку до фиксированных 20%, приравняв криптовалютный рынок к традиционным акциям и облигациям. Кроме того, законодательные изменения в Законе о финансовых инструментах являются необходимым юридическим фундаментом для легализации в стране криптовалютных биржевых фондов (ETF), запуск которых регулятор рассматривает ближе к 2028 году.