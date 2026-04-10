По итогам 2025 года более 817 тысяч украинцев были официально трудоустроены у физических лиц-предпринимателей. В общем, рабочие места создает каждый седьмой ФЛП в стране. Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.
Каждый седьмой ФЛП в Украине создает рабочие места: где работает больше всего наемных работников
Ключевые цифры за 2025 год:
- 302 260 ФЛП имеют наемных работников.
- 14% общего количества предпринимателей обеспечивают работой не только себя, но и других.
- В среднем на одного такого предпринимателя приходится 3 сотрудника.
- В целом ФЛП обеспечивают работой 2,9 млн украинцев: 2,1 млн самозанятых лиц и 817 тысяч наемного персонала.
Региональные лидеры
Ситуация с предпринимательской активностью распределилась между ключевыми регионами страны.
Наибольшее количество ФЛП-работодателей:
- Днепропетровщина — 27 491 предприниматель.
- Львовщина — 27 275 предпринимателей.
- Киев — 25 782 предпринимателя.
В то же время, по количеству именно наемных работников лидирует Львовщина (74 648 человек), несколько опережая Днепропетровскую область (71 983) и столицу (70 272).
Где бизнес растет быстрее всего?
Аналитики зафиксировали значительный прирост количества нанимающих персонал ФЛП в западных и центральных регионах. Высокую динамику продемонстрировали:
- Ровенская область (+22%);
- Киевская область (+20%);
- Волынская область (+19%);
- Черновицкая область (+18%);
- Ивано-Франковская область (+16%).
Источник: Минфин
