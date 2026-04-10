10 апреля 2026, 13:31 Читати українською

Бессент и Пауэлл срочно встретились с банкирами после выпуска новой модели ИИ от Anthropic

Руководители ключевых американских банков и финансовые регуляторы провели экстренную встречу для оценки рисков кибербезопасности, связанных с новой нейросетью Mythos от компании Anthropic. Способность системы самостоятельно находить уязвимости в программном обеспечении и создавать эксплойты для их взлома вызвала опасения относительно стабильности всей банковской системы. Об этом сообщает Bloomberg 10 апреля.

Особенности ИИ и угрозы для финансовой системы

По данным источников, во вторник министр финансов США Скотт Бессент и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл встретились с генеральными директорами крупнейших банков Уолл-стрит. К закрытому обсуждению были привлечены руководители Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs. Все эти финансовые учреждения имеют статус системно значимых, что означает: любые сбои в их операционной деятельности способны спровоцировать последствия глобального масштаба.

Причиной экстренного собрания стало появление нейросети Mythos. В отличие от типичных ИИ-продуктов для массового потребителя, эта модель ориентирована исключительно на сферу кибербезопасности и разработку программного обеспечения. Ее ключевая функция — способность по соответствующему запросу находить критические ошибки в коде и превращать так называемые уязвимости «нулевого дня» (неизвестные дефекты) в готовое цифровое оружие. Такой функционал серьезно обеспокоил экспертов, чья инфраструктура оказалась уязвимой к подобным автоматизированным атакам, которые ИИ способен генерировать в режиме реального времени с минимальными затратами.

Изменение подхода к регулированию и закрытый доступ

Этот эпизод демонстрирует коренной сдвиг в восприятии рисков государственными органами: отныне искусственный интеллект рассматривается не просто как технологический вызов, а как полноценный катализатор системных кризисов.

Сама компания Anthropic утверждает, что предварительно консультировалась с американскими чиновниками по поводу оборонного и наступательного киберпотенциала Mythos. На данный момент разработчик выбрал тактику ограниченного распространения своего продукта: доступ к нейросети получила лишь узкая группа крупных технологических и финансовых компаний.

Помимо проблем с банками, у Anthropic возникли серьезные трудности с государственным сектором. Компания оказалась вовлечена в судебный спор с Пентагоном после того, как Министерство обороны США признало её представляющей угрозу. В настоящее время Anthropic пытается оспорить это решение в суде.

Монополизация доступа и конфликт с Пентагоном

Конфликт между Anthropic и Пентагоном разгорелся из-за отказа компании разрешить использование своих ИИ-моделей для автономного летального оружия и средств массовой слежки. В ответ министерство обороны применило к компании статус, который фактически блокирует использование технологий компании в государственных военных контрактах. Недавно американский апелляционный суд отказался приостановить действие этого статуса, отметив, что интересы военного ведомства преобладают над финансовыми убытками отдельной компании.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
