Хотя официальная инфляция в марте ускорилась до 1,7%, а в годовом измерении до 7,9%, ее природа неоднородна и почти не поддается стандартным методам сдерживания. Пока импортные товары остаются стабильными благодаря курсу, цены на энергоемкую продукцию и продукты стремительно идут вверх из-за роста затрат производителей. Об этом написал в Facebook эксминистр экономики и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
Дорогая энергия и налоги: Данилишин назвал главные драйверы ускорения инфляции в Украине
Что дорожает больше всего?
По словам эксперта, динамика цен остается крайне неравномерной: в то время как овощи дешевеют из-за сезонных факторов и погоды, энергоемкие товары и продукты питания стремительно прибавляют в стоимости. Более 70% текущей инфляции сформировано именно продовольственной группой товаров.
Главные драйверы роста цен — энергозатраты, налоги, мировые цены, погода.
Больше всего подорожали:
- топливо +23% — из-за налогов и мировых цен;
- яйца +20% — энергозатраты;
- рыба +19% — энергозатраты, мировые цены;
- фрукты +17% — погодные условия;
- алкоголь, табак +16% — налоги;
- мясо +15% — энергозатраты;
- масло +14% — мировые цены.
Снизились или почти не изменились в цене:
- овощи -15% (погода);
- сахар -12% (мировые цены), валютный курс;
- одежда и обувь -6% (курс валют, неприоритетность расходов);
- лекарства — 2% (валютный курс);
- бытовая техника; +2% (валютный курс, неприоритетность издержек);
- коммунальные услуги +2% (тарифы);
- отдых, культура +1% (курс, неприоритетность затрат).
«Здесь ключевую роль играют курс валют, фиксация тарифов для населения, погода и изменение потребительских приоритетов во время войны. То есть продукты и энергоемкие товары резко дорожают, а импортозависимые и неприоритетные расходы дешевеют или растут в цене медленно», — отметил Данилишин.
Давление и сдерживание
Инфляция находится под доминантным давлением роста цен промышленных производителей (+23% в среднем за 2 месяца 2026 г. по сравнению с прошлым годом, преимущественно за счет роста цен на энергоносители: +39%). Другие факторы ускорения инфляции — повышение акцизов на табак и горючее, рост мировых цен (в частности на масло и энергоносители), фискальный дефицит, а также погодные условия
В то же время ряд факторов сдерживают инфляцию. В первую очередь — это стабилизация обменного курса гривны с помощью валютных интервенций НБУ (девальвация гривны за I квартал составила +3,7% против прошлого года, что значительно ниже прироста инфляции). Другие факторы сдерживания инфляции — мораторий правительства на коммунальные тарифы, неопределенность, статистический эффект высокой базы сравнения в прошлом году.
По словам эксперта, фундаментальная причина украинской инфляции — это торговый дефицит в размере $55 млрд в год, который расширяется с каждым месяцем. Торговые дисбалансы провоцируют локальные скачки цен на определенные группы товаров. Дефициты приходится компенсировать импортом. Систематическое покрытие дефицитов импортом рано или поздно приводит к девальвации гривны, а отсюда и к новому кругу инфляции.
Импортная инфляция
Около 50% потребительской корзины составляют импортные товары. Среднегодовой темп девальвации гривны составляет всего 2%.
«НБУ в ручном режиме корректирует валютный курс путем проведения интервенций. Искусственная стабилизация гривны является весомым фактором снижения инфляции. Однако это требует значительных расходов валютных резервов (38 млрд. долл. в год или 18% ВВП)», — заявил Данилишин.
Он также отметил, что если бы валютное регулирование находилось в рамках режима фиксированного обменного курса — расходы валютных резервов были бы значительно меньше, поскольку рынок не страдал бы от ажиотажного спроса, вызванного отсутствием валютных ориентиров режима «управляемой гибкости».
Борьба с инфляцией ценой потери кредитного плеча экономики
Высокие процентные ставки снизили стимулы банков к финансовому посредничеству. Сейчас НБУ предлагает банкам безрисково вкладывать средства в депозитные сертификаты под ставку до 18,5% годовых (вдвое выше инфляции). Доля кредитов в составе активов банков упала с 37% в начале войны до 28% по состоянию на конец февраля 2026 года.
Уровень банковского кредитования экономики в 2025 г. составляет лишь 13% ВВП (в т.ч. работающие гривневые кредиты — 10% ВВП) — самые низкие в мире показатели среди стран с формирующимися рынками.
«Вместо переориентации банков на работу по перераспределению сбережений экономики на критически важные сферы — страна получила банковский сектор, который преимущественно занимается перераспределением средств налогоплательщиков в собственные частные доходы», — подчеркнул эксперт.
За 2025 год банки получили 212 млрд грн прибыли, а доля государственных средств в составе их процентных доходов достигла 55%.
Выводы
Системное преодоление украинской инфляции находится на стороне инструментов стимулирования предложения,
Текущая украинская инфляция носит преимущественно затратный характер. Факторы прироста цен в основном связаны с ростом энергетических затрат, внешней конъюнктурой и налогами. Энергетические проблемы и ожидаемое повышение тарифов на выполнение требований МВФ станет существенным фактором ускорения инфляции в 2026 году.
Процентная политика НБУ в нынешних условиях не способна заметно влиять на инфляцию как из-за характера инфляции, так и слабости трансмиссии на финансовых рынках.
Весомым инструментом сдерживания импортной инфляции остается ручное управление девальвацией гривны из-за валютных интервенций НБУ. Однако после требований МВФ по усилению «гибкости» валютного курса использование данного инструмента для сдерживания инфляции будет ограничено. Средний темп девальвации гривни на 2026 год прогнозируется в +5−7%, что будет ускорять импортную инфляцию.
Сдерживание украинской инфляции нуждается в мерах структурного характера для расширения предложения товаров отечественного производства,
