Дорогая энергия и налоги: Данилишин назвал главные драйверы ускорения инфляции в Украине

Хотя официальная инфляция в марте ускорилась до 1,7%, а в годовом измерении до 7,9%, ее природа неоднородна и почти не поддается стандартным методам сдерживания. Пока импортные товары остаются стабильными благодаря курсу, цены на энергоемкую продукцию и продукты стремительно идут вверх из-за роста затрат производителей. Об этом написал в Facebook эксминистр экономики и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин .

Что дорожает больше всего?

По словам эксперта, динамика цен остается крайне неравномерной: в то время как овощи дешевеют из-за сезонных факторов и погоды, энергоемкие товары и продукты питания стремительно прибавляют в стоимости. Более 70% текущей инфляции сформировано именно продовольственной группой товаров.

Главные драйверы роста цен — энергозатраты, налоги, мировые цены, погода.

Больше всего подорожали:

топливо +23% — из-за налогов и мировых цен;

яйца +20% — энергозатраты;

рыба +19% — энергозатраты, мировые цены;

фрукты +17% — погодные условия;

алкоголь, табак +16% — налоги;

мясо +15% — энергозатраты;

масло +14% — мировые цены.

Снизились или почти не изменились в цене:

овощи -15% (погода);

сахар -12% (мировые цены), валютный курс;

одежда и обувь -6% (курс валют, неприоритетность расходов);

лекарства — 2% (валютный курс);

бытовая техника; +2% (валютный курс, неприоритетность издержек);

коммунальные услуги +2% (тарифы);

отдых, культура +1% (курс, неприоритетность затрат).

«Здесь ключевую роль играют курс валют, фиксация тарифов для населения, погода и изменение потребительских приоритетов во время войны. То есть продукты и энергоемкие товары резко дорожают, а импортозависимые и неприоритетные расходы дешевеют или растут в цене медленно», — отметил Данилишин.

Давление и сдерживание

Инфляция находится под доминантным давлением роста цен промышленных производителей (+23% в среднем за 2 месяца 2026 г. по сравнению с прошлым годом, преимущественно за счет роста цен на энергоносители: +39%). Другие факторы ускорения инфляции — повышение акцизов на табак и горючее, рост мировых цен (в частности на масло и энергоносители), фискальный дефицит, а также погодные условия

В то же время ряд факторов сдерживают инфляцию. В первую очередь — это стабилизация обменного курса гривны с помощью валютных интервенций НБУ (девальвация гривны за I квартал составила +3,7% против прошлого года, что значительно ниже прироста инфляции). Другие факторы сдерживания инфляции — мораторий правительства на коммунальные тарифы, неопределенность, статистический эффект высокой базы сравнения в прошлом году.

По словам эксперта, фундаментальная причина украинской инфляции — это торговый дефицит в размере $55 млрд в год, который расширяется с каждым месяцем. Торговые дисбалансы провоцируют локальные скачки цен на определенные группы товаров. Дефициты приходится компенсировать импортом. Систематическое покрытие дефицитов импортом рано или поздно приводит к девальвации гривны, а отсюда и к новому кругу инфляции.

Импортная инфляция

Около 50% потребительской корзины составляют импортные товары. Среднегодовой темп девальвации гривны составляет всего 2%.

«НБУ в ручном режиме корректирует валютный курс путем проведения интервенций. Искусственная стабилизация гривны является весомым фактором снижения инфляции. Однако это требует значительных расходов валютных резервов (38 млрд. долл. в год или 18% ВВП)», — заявил Данилишин.

Он также отметил, что если бы валютное регулирование находилось в рамках режима фиксированного обменного курса — расходы валютных резервов были бы значительно меньше, поскольку рынок не страдал бы от ажиотажного спроса, вызванного отсутствием валютных ориентиров режима «управляемой гибкости».

Борьба с инфляцией ценой потери кредитного плеча экономики

Высокие процентные ставки снизили стимулы банков к финансовому посредничеству. Сейчас НБУ предлагает банкам безрисково вкладывать средства в депозитные сертификаты под ставку до 18,5% годовых (вдвое выше инфляции). Доля кредитов в составе активов банков упала с 37% в начале войны до 28% по состоянию на конец февраля 2026 года.

Уровень банковского кредитования экономики в 2025 г. составляет лишь 13% ВВП (в т.ч. работающие гривневые кредиты — 10% ВВП) — самые низкие в мире показатели среди стран с формирующимися рынками.

«Вместо переориентации банков на работу по перераспределению сбережений экономики на критически важные сферы — страна получила банковский сектор, который преимущественно занимается перераспределением средств налогоплательщиков в собственные частные доходы», — подчеркнул эксперт.

За 2025 год банки получили 212 млрд грн прибыли, а доля государственных средств в составе их процентных доходов достигла 55%.

Выводы

Системное преодоление украинской инфляции находится на стороне инструментов стимулирования предложения, в т. ч. из-за удешевления доступа производителей к кредитным ресурсам. Остановить структурный рост цен в товарно-дефицитной экономике можно только одним способом — наращиванием производства товаров для компенсации существующего дефицита.

Текущая украинская инфляция носит преимущественно затратный характер. Факторы прироста цен в основном связаны с ростом энергетических затрат, внешней конъюнктурой и налогами. Энергетические проблемы и ожидаемое повышение тарифов на выполнение требований МВФ станет существенным фактором ускорения инфляции в 2026 году.

Процентная политика НБУ в нынешних условиях не способна заметно влиять на инфляцию как из-за характера инфляции, так и слабости трансмиссии на финансовых рынках.

Весомым инструментом сдерживания импортной инфляции остается ручное управление девальвацией гривны из-за валютных интервенций НБУ. Однако после требований МВФ по усилению «гибкости» валютного курса использование данного инструмента для сдерживания инфляции будет ограничено. Средний темп девальвации гривни на 2026 год прогнозируется в +5−7%, что будет ускорять импортную инфляцию.