Защита биткоина от квантовых компьютеров, Circle представила платформу для расчетов в стейблкоинах: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Защита от «квантового апокалипсиса»: разработчик Lightning Labs представил инструмент спасения биткоинов

Технический директор Lightning Labs Олаолува Осунтокун представил прототип решения, способного защитить владельцев BTC от изломов с помощью квантовых компьютеров. Новая технология должна стать «страховым полисом» для тех, кто не успеет своевременно обновить свои кошельки.

Современная криптография биткоина базируется на алгоритмах, которые мощный квантовый компьютер сможет разгадать. Это позволит злоумышленникам вычислить частные ключи на основе публичных данных блокчейна и опустошить чужие балансы.

Сообщество уже рассматривает план защиты (BIP-360), предусматривающий переход на новый тип квантово-устойчивых адресов. Однако у этого подхода есть две слабые стороны:

Медленная миграция: многие пользователи могут не успеть перевести средства.

Ловушка аварийного торможения: если сеть отключит старые типы подписей, чтобы остановить кражи, легитимные владельцы (особенно адресов Taproot) также потеряют доступ к своим монетам.

Как работает решение Осунтокуна?

Вместо стандартной подписи разработчик предлагает использовать технологию zk-STARK (доказательства с нулевым разглашением).

Главные особенности метода:

Доказательство без раскрытия: владелец может доказать право собственности на кошелек с помощью своей сид-фразы, не показывая ее саму.

Безопасность других адресов: спасение одного кошелька не создает рисков для других адресов, созданных из той же фразы.

Скорость: на обычном MacBook создание такого «доказательства» занимает 55 секунд, а его проверка сетью — менее 2 секунд.

Разработка является экспериментальным побочным проектом (side project). Файл доказательства весит около 1,7 МБ, что по размеру напоминает качественное фото.

Пока Осунтокун не подавал официального предложения по внедрению этой системы непосредственно в код биткоина. Однако сам факт существования такого прототипа доказывает, что даже в случае внезапного квантового скачка у обладателей «цифрового золота» останется шанс на спасение своих активов.

Circle представила платформу Managed Payments: стейблкоины становятся доступными для банков без контакта с криптой

Компания Circle, эмитент второго по капитализации стейблкоина USDC, запустила новое решение — CPN Managed Payments. Это полностью управляемая платформа, позволяющая финансовым институтам использовать цифровые доллары в своих расчетах, избегая прямого взаимодействия с блокчейн-технологиями.

Главная особенность платформы — полная «абстракция» криптографической сложности. Банки и платежные сервисы могут работать с привычными фиатными валютами, тогда как Circle берет на себя все технические и регуляторные аспекты:

Выпуск (эмиссию) и сжигание токенов USDC.

Управление блокчейн-инфраструктурой более чем в 20 сетях.

Соблюдение требований комплаенса и лицензирования.

Ключевые преимущества CPN Managed Payments:

Глобальные выплаты: возможность осуществлять массовые и трансграничные платежи быстрее и дешевле, чем через традиционные банковские коридоры.

Прием платежей: мерчанты могут принимать стейблкоины, получая на выходе обычную валюту.

Отсутствие операционных рисков: финучреждения не нуждаются в специальных лицензиях на хранение криптоактивов, поскольку технически не затрагивают цифровые активы.

Несмотря на то, что общий объем транзакций в USDC уже превысил $70 трлн, крупный капитал все еще сдерживали сложные регуляторные требования и риски хранения (custody). Решение от Circle устраняет эти барьеры, предлагая единую точку входа в экосистему цифровых долларов .

Проект уже стартовал в партнерстве с такими международными платежными гигантами, как Veem и Thunes. Вместо разработки собственных блокчейн-шлюзов эти компании будут использовать готовую инфраструктуру Circle для оптимизации своих валютных операций.

Фортуна в блокчейне: соло-майнер с устаревшим оборудованием выиграл «джекпот» в $222 000

Невероятный случай произошел в сети биткоина: индивидуальный майнер с критически низкой мощностью сумел найти блок № 944 306. Везение принесло ему вознаграждение в 3,128 BTC, что по текущему курсу составляет более 222 000 долларов.

Более всего поражает технический аспект этого события. Мощность оборудования счастливчика составляла всего 70 TH/s. Это соответствует параметрам модели Antminer S17+, выпущенной еще в 2019 году, сегодня считается безнадежно устаревшей.

Для сравнения: доля этого майнера в общей мощности сети биткоина составляет скудные 0,0000069%.

По словам администратора пула CKPool Кола Коливаса, вероятность такого успеха для устройства подобной мощности составляет примерно 1 до 100 тысяч в сутки. Статистически такой «соло-блок» можно искать в течение 300 лет непрерывной работы.

Детали успеха:

Вознаграждение: 3,128 BTC за блок + 0,003 BTC комиссионных сборов.

Транзакции: блок содержал 6755 сделок.

Локация: участник работал через платформу eusolo.ckpool.org.

Это уже второй подобный случай за текущий месяц. Лишь 3 апреля другой соло-майнер с немного более высокой мощностью (230 TH/s) также сумел опередить промышленные дата-центры и заработать около $210 000.

Всего за последний год только 22 «одиночкам» удалось найти блоки самостоятельно, что подчеркивает исключительность этого события. Большинство майнеров вынуждены объединяться в большие пулы, чтобы получать стабильный, но гораздо меньший доход.

Павел Дуров объявил о десятикратном ускорении блокчейной TON

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об успешном внедрении масштабного технического обновления сети The Open Network (TON). Благодаря переходу на новый алгоритм скорость обработки операций выросла в 10 раз, что делает транзакции практически мгновенными.

Это обновление стало первым этапом глобальной инициативы MTONGA, преследующей цель превратить TON в самую быструю блокчейн-платформу в мире.

Что изменилось для пользователей по состоянию на 10 апреля 2026:

Субсекундная финализация: подтверждение платежей теперь длится менее секунды.

Генерация блоков: скорость создания новых блоков выросла в 6 раз — теперь они появляются каждые 400 мс.

Отсутствие задержек: взаимодействие с приложениями в Telegram стало бесшовным, а задержка между кликом и выполнением транзакции почти исчезла.

По словам команды, такие показатели стали возможны благодаря внедрению протокола Catchain 2.0 и стримингового уровня передачи данных в реальном времени.

Обновление существенно повлияет на монетарную политику сети. Поскольку количество блоков возросло, валидаторы будут получать больше вознаграждений. Это должно стимулировать приток капитала в стэйкинг, хотя и приведет к росту годовой инфляции TON с 0,6% до 3,6%.

Следующим шагом инициативы MTONGA станет радикальное дешевение сети: Дуров анонсировал понижение комиссий еще в шесть раз.

Разработчики отмечают, что такая скорость работы — это не просто цифры, а фундамент для масштабирования сервисов на миллиардную аудиторию мессенджера. Теперь децентрализованные приложения внутри Telegram могут работать также быстро, как и обычные вебсайты.

На фоне этих новостей токен TON торгуется в районе $1,3, демонстрируя стабильность в условиях обновления сетевых стимулов.