Реальные зарплаты украинцев выросли почти на 14%: какие отрасли лидируют

Средняя заработная плата в Украине в феврале достигла отметки 28,3 тыс. грн. Главной движущей силой такой динамики стали не частные компании, а государственный сектор и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), которые резко увеличили финансирование персонала. Об этом сообщает Национальный банк Украины в Макроэкономическом и монетарном обзоре за апрель.

Разрыв между номинальными и реальными доходами

Согласно данным Государственной службы статистики (ГССУ), на которые опирается регулятор, номинальные выплаты (сумма «на бумаге» до учета изменения цен) выросли на 22,4% в годовом исчислении. Однако после корректировки на уровень инфляции реальный рост покупательной способности украинцев оказался заметно скромнее и составил 13,8% г/г.

Кто получает самые высокие надбавки

Основной рост заработных плат в настоящее время наблюдается в сферах, которые напрямую финансируются из государственного бюджета. Наиболее высокие темпы номинального роста зафиксированы в следующих отраслях:

Образование — зарплаты выросли на 31,1 % в годовом исчислении.

Государственное управление и оборона — рост на 16,7 % г/г.

Особым явлением стала перерабатывающая промышленность. Здесь абсолютным лидером по приросту доходов является производство транспортных средств (отрасль, которая в настоящее время тесно связана с производством техники и дронов для нужд армии). Заработные платы в этом сегменте подскочили на 39,3%. В целом в этой сфере за последние два года совокупный фонд оплаты труда вырос в 2,6 раза. Такой скачок обусловлен не только повышением ставок конкретным работникам, но и масштабным расширением штатов на профильных заводах.