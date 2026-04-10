10 апреля 2026, 8:33 Читати українською

OpenAI планирует заработать $100 миллиардов на рекламе к 2030 году

Компания Сэм Альтмана, ранее фокусировавшаяся на платных подписках, делает ставку на рекламу. Согласно данным источников, знакомых с презентациями для инвесторов, OpenAI ожидает получить $2,5 млрд рекламного дохода уже в этом году, а к 2030 году эта цифра должна вырасти до $100 млрд. Об этом сообщает Axios.

Стремительный рост

Пилотный рекламный проект OpenAI показал неожиданно высокие результаты: всего за два месяца он принес $100 млн регулярного годового дохода. На основе этого компания прогнозирует экспоненциальный рост:

  • 2026 год — $2,5 млрд
  • 2027 год — $11 млрд
  • 2028 год — $25 млрд
  • 2029 год — $53 млрд
  • 2030 год — $100 млрд

Для достижения этих целей OpenAI рассчитывает, что количество еженедельных пользователей ее продуктов составит 2,75 миллиарда к 2030 году. Это позволит компании отвоевать долю рынка у таких гигантов как Google, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Amazon и TikTok.

Почему реклама в чат-ботах — это «золотая жила»?

Эксперты отмечают, что реклама в ШИ-сервисах может быть значительно эффективнее традиционной.

Если Meta и Google вынуждены угадывать ваши предпочтения с помощью алгоритмов, то в чат-ботах пользователи сами прямо сообщают о своих целях, потребностях и желаниях купить конкретный товар.

Другая позиция

Несмотря на финансовые перспективы такой шаг несет репутационные угрозы. Главное преимущество чат-ботов заключалось в том, что они работают на пользователя, а не на рекламодателя. Внедрение рекламы может изменить этот баланс.

Главный конкурент OpenAI — компания Anthropic — уже заявила о своей принципиальной позиции. В ходе трансляции Super Bowl они объявили, что их чат-бот Claude останется свободным от рекламы.

В OpenAI утверждают, что рекламная модель позволит сделать ШИ-продукты более доступными для более широкого круга людей. Они разрабатывают принципы, которые должны четко отделить рекламный контент от основных ответов ИИ.

OpenAI пытается доказать инвесторам перед потенциальным выходом на IPO, что он имеет стабильные и масштабируемые источники дохода, способные покрыть огромные затраты на вычислительные мощности.

Сегодня мировой рынок цифровой рекламы остается основным источником финансирования бесплатных интернет-сервисов, но в то же время критикуется за создание зависимости пользователей от платформ.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
