В январе-марте 2026 года в общий фонд местных бюджетов поступило 139,6 млрд грн. Это на 19,5 млрд грн (или на 16,3%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Местные бюджеты выросли на 16%: Минфин подвел итоги доходов за I квартал 2026 года
Откуда поступают денежные средства?
Основным драйвером наполнения бюджетов общин остаются налоги на доходы граждан и малого бизнеса. Структура доходов (без учета трансфертов) выглядит следующим образом:
- 75,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 21,8 млрд грн — единый налог;
- 11,6 млрд грн — плата за землю;
- 11,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
- 10,4 млрд грн — акцизный налог;
- 2,9 млрд грн — налог на недвижимое имущество.
Регионы-лидеры
Наибольший прирост доходов наблюдается в западных и центральных областях:
- Киевская (+27,4%),
- Закарпатская (+26,3%),
- Волынская (+25,5%),
- Ивано-Франковская (+22,6%),
- Тернопольская (22,5%),
- Винницкая (21,8%),
- Житомирская (+21,7%),
- Ровенская (+21,7%),
- Хмельницкая (+21,2%),
- Львовская (+21,2%),
- Черновицкая (21,0%).
Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что к ним переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы рф.
Самая сложная ситуация с наполнением сокровищниц остается в областях, где продолжаются активные боевые действия или временно оккупированные территории — в частности в Донецкой, Запорожской и Луганской областях.
