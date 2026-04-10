Местные бюджеты выросли на 16%: Минфин подвел итоги доходов за I квартал 2026 года

В январе-марте 2026 года в общий фонд местных бюджетов поступило 139,6 млрд грн. Это на 19,5 млрд грн (или на 16,3%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Откуда поступают денежные средства?

Основным драйвером наполнения бюджетов общин остаются налоги на доходы граждан и малого бизнеса. Структура доходов (без учета трансфертов) выглядит следующим образом:

75,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

21,8 млрд грн — единый налог;

11,6 млрд грн — плата за землю;

11,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

10,4 млрд грн — акцизный налог;

2,9 млрд грн — налог на недвижимое имущество.

Регионы-лидеры

Наибольший прирост доходов наблюдается в западных и центральных областях:

Киевская (+27,4%),

Закарпатская (+26,3%),

Волынская (+25,5%),

Ивано-Франковская (+22,6%),

Тернопольская (22,5%),

Винницкая (21,8%),

Житомирская (+21,7%),

Ровенская (+21,7%),

Хмельницкая (+21,2%),

Львовская (+21,2%),

Черновицкая (21,0%).

Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что к ним переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы рф.

Самая сложная ситуация с наполнением сокровищниц остается в областях, где продолжаются активные боевые действия или временно оккупированные территории — в частности в Донецкой, Запорожской и Луганской областях.