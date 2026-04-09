Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
9 апреля 2026, 19:02 Читати українською

Война в Иране удвоила нефтяные доходы россии до $9 млрд — Reuters

Доходы россии от ее крупнейшего нефтяного налога в апреле вырастут вдвое — до $9 миллиардов. Причиной стал скачок цен на энергоносители, спровоцированный ударами США и Израиля по Ирану. Об этом свидетельствуют расчеты Reuters.

Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эти данные являются первым конкретным подтверждением того, что россия — второй по величине экспортер нефти в мире — получает сверхдоходы от войны в Иране. Трейдеры называют нынешнюю ситуацию самым серьезным энергетическим кризисом в новейшей истории.

Блокада Ормузского пролива и скачок цен

После авиаударов США и Израиля в конце февраля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив. Через этот маршрут проходит около пятой части мировых потоков нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Это привело к стремительному росту фьючерсов на нефть марки Brent, которые значительно превысили отметку $100 за баррель.

С начала 2024 года в рф была отменена экспортная пошлина на нефть в рамках продолжительной налоговой реформы («налоговый маневр»). Теперь основные доходы бюджета россии от нефтегазовой отрасли базируются на добыче.

Основные показатели согласно расчетам Reuters:

  • НДПГ (налог на добычу полезных ископаемых): в апреле он вырастет до 700 млрд рублей ($9 млрд) по сравнению с 327 млрд рублей в марте.
  • Годовой прирост: доход вырос примерно на 10% по сравнению с апрелем прошлого года.
  • Цена Urals: средняя цена российской нефти Urals в марте подскочила до $77 за баррель (высший показатель с октября 2023 года). Это на 73% больше, чем в феврале ($44,59) и значительно выше уровня $59, заложенного в госбюджет.

Дефицит бюджета

Несмотря на рекордную прибыль, Кремль сталкивается с серьезными вызовами. По данным Минфина рф, за январь-март 2026 года недостаток бюджета уже составил 4,58 трлн рублей (1,9% ВВП).

Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре россии, преследующие цель взорвать финансы Москвы, приводят к снижению доходов и грозят сокращением добычи нефти.

Эксперты отмечают, что объем нефтяных доходов для россии будет зависеть исключительно от того, как долго будет продолжаться кризис в Иране.

В Кремле заявляют об «огромном количестве запросов» на российские энергоносители на фоне глобальной нестабильности, однако российские экономисты предупреждают: 2026 все равно может стать критически тяжелым для экономики страны-агрессора.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами