Война в Иране удвоила нефтяные доходы россии до $9 млрд — Reuters

Доходы россии от ее крупнейшего нефтяного налога в апреле вырастут вдвое — до $9 миллиардов. Причиной стал скачок цен на энергоносители, спровоцированный ударами США и Израиля по Ирану. Об этом свидетельствуют расчеты Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эти данные являются первым конкретным подтверждением того, что россия — второй по величине экспортер нефти в мире — получает сверхдоходы от войны в Иране. Трейдеры называют нынешнюю ситуацию самым серьезным энергетическим кризисом в новейшей истории.

Блокада Ормузского пролива и скачок цен

После авиаударов США и Израиля в конце февраля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив. Через этот маршрут проходит около пятой части мировых потоков нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Это привело к стремительному росту фьючерсов на нефть марки Brent, которые значительно превысили отметку $100 за баррель.

С начала 2024 года в рф была отменена экспортная пошлина на нефть в рамках продолжительной налоговой реформы («налоговый маневр»). Теперь основные доходы бюджета россии от нефтегазовой отрасли базируются на добыче.

Основные показатели согласно расчетам Reuters:

НДПГ (налог на добычу полезных ископаемых): в апреле он вырастет до 700 млрд рублей ($9 млрд) по сравнению с 327 млрд рублей в марте.

Годовой прирост: доход вырос примерно на 10% по сравнению с апрелем прошлого года.

Цена Urals: средняя цена российской нефти Urals в марте подскочила до $77 за баррель (высший показатель с октября 2023 года). Это на 73% больше, чем в феврале ($44,59) и значительно выше уровня $59, заложенного в госбюджет.

Дефицит бюджета

Несмотря на рекордную прибыль, Кремль сталкивается с серьезными вызовами. По данным Минфина рф, за январь-март 2026 года недостаток бюджета уже составил 4,58 трлн рублей (1,9% ВВП).

Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре россии, преследующие цель взорвать финансы Москвы, приводят к снижению доходов и грозят сокращением добычи нефти.

Эксперты отмечают, что объем нефтяных доходов для россии будет зависеть исключительно от того, как долго будет продолжаться кризис в Иране.

В Кремле заявляют об «огромном количестве запросов» на российские энергоносители на фоне глобальной нестабильности, однако российские экономисты предупреждают: 2026 все равно может стать критически тяжелым для экономики страны-агрессора.