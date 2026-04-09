В Украине запустили налоговое сопровождение для ветеранов-предпринимателей: как это работает

Государственная налоговая служба (ГНС) совместно с Министерством по делам ветеранов презентовали новый сервис — персональное налоговое сопровождение ветеранского бизнеса. Проект призван упростить путь защитников и защитниц от идеи собственного дела к его успешной реализации без бюрократических преград. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По данным Минветеранов, на сегодняшний день в Украине насчитывается 1,8 млн ветеранов. Многие из них по возвращении с фронта выбирают путь предпринимательства, однако сталкиваются со сложностью налогового законодательства — так называемыми «задачками со звездочкой».

«Быть рядом, помочь, подсказать — это наша основная мотивация. Фактически это персональная поддержка на всех этапах ведения бизнеса. В ближайшее время она станет доступна во всех Офисах в 20 регионах Украины», — подчеркнула и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

Что предполагает новый сервис?

Система сопровождения построена по принципу максимальной простоты и приоритетности. Она включает:

помощь в выборе системы налогообложения еще на старте;

сопровождение при получении грантов;

объяснение каждого шага — без сложной речи и бюрократии;

поддержка уже в процессе работы бизнеса, а не только на этапе открытия.

Элементы приоритетного обслуживания:

Для ветеранов созданы специальные каналы коммуникации, чтобы минимизировать ожидания: