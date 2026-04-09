Государственная налоговая служба (ГНС) совместно с Министерством по делам ветеранов презентовали новый сервис — персональное налоговое сопровождение ветеранского бизнеса. Проект призван упростить путь защитников и защитниц от идеи собственного дела к его успешной реализации без бюрократических преград. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
В Украине запустили налоговое сопровождение для ветеранов-предпринимателей: как это работает
По данным Минветеранов, на сегодняшний день в Украине насчитывается 1,8 млн ветеранов. Многие из них по возвращении с фронта выбирают путь предпринимательства, однако сталкиваются со сложностью налогового законодательства — так называемыми «задачками со звездочкой».
«Быть рядом, помочь, подсказать — это наша основная мотивация. Фактически это персональная поддержка на всех этапах ведения бизнеса. В ближайшее время она станет доступна во всех Офисах в 20 регионах Украины», — подчеркнула и. о. главы ДПС Леся Карнаух.
Что предполагает новый сервис?
Система сопровождения построена по принципу максимальной простоты и приоритетности. Она включает:
- помощь в выборе системы налогообложения еще на старте;
- сопровождение при получении грантов;
- объяснение каждого шага — без сложной речи и бюрократии;
- поддержка уже в процессе работы бизнеса, а не только на этапе открытия.
Элементы приоритетного обслуживания:
Для ветеранов созданы специальные каналы коммуникации, чтобы минимизировать ожидания:
- Запись без очередей и первоочередной прием офлайн.
- Отдельная линия в контакт-центре ДПС.
- Специальный блок в чат-боте для скорых ответов.
