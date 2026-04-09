К закрытию межбанка в четверг, 9 апреля, курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже, евро подорожал на 13 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 9 апреля
|
Закрытие 9 апреля
|
Изменения
|
43,42/43,45
|
43,47/43,52
|
5/7
|
50,66/50,68
|
50,79/50,84
|
13/16
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,24−43,72 грн. Евро покупают за 50,40 грн, а продают за 51,13 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,50−43,60, евро — 50,70−50,90 грн.
Источник: Минфин
