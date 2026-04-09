Риск потери миллиардов: что не так с выполнением условий МВФ и ЕС

Негативная тенденция прослеживается еще со второй половины 2025 года. По нашим оценкам, по состоянию на начало марта за прошлый год Украина не выполнила 14 показателей Плана Украины на сумму более 3,9 млрд евро . В первом квартале ситуация не улучшилась. В зоне риска находятся 5 индикаторов из 8. О том, что произошло с выполнением обязательств перед международными партнерами и в чем основные причины задержек, рассказал в колонке NV директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Ситуация с МВФ

Ситуация с МВФ тоже сложная. По меньшей мере 8 структурных ориентиров «перекочевали» в новую четырехлетнюю программу, поскольку не были выполнены в предыдущей. Существует также риск задержки в получении более $3 млрд от Всемирного банка.

Часть из этих обязательств — это законопроекты, которые должна одобрить Верховная Рада Украины. Они находятся на разных стадиях рассмотрения в парламенте без определенных перспектив принятия. Это тормозит реформы в ключевых секторах, в частности в энергетике, и, как следствие, задерживает бюджетную помощь от партнеров.

DiXi Group входит в консорциум из четырех аналитических центров RRR4U, который при поддержке Международного фонда «Возрождение» отслеживает выполнение программы МВФ и Плана Украины.

Какие ключевые реформы и обязательства требуют выполнения, в частности, в сфере энергетики?

Согласно Плану Украины, среди энергетических приоритетов, требующих выполнения:

Упрощение разрешительных процедур для инвестиций в ВИЭ — €273 млн. В июле Минэнерго обнародовало законопроект, в декабре того же года его подали в парламент. Однако само рассмотрение перенесли, что делает невозможным своевременное выполнение индикатора.

Определение специального статуса Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для обеспечения независимости регулятора — €273 млн. В декабре законопроект был внесен в ВРУ, он до сих пор ожидает первого чтения.

Поддержка развития эффективного и более устойчивого централизованного теплоснабжения — €273 млн. Несмотря на то, что в сентябре прошлого года правительственный законопроект был внесен в парламент, его так и не включили в повестку дня. Законопроект одобрен в первом чтении, но он требует основательной доработки.

Также среди обязательств, с которыми Украина не справилась, — назначение номинированного оператора рынка электроэнергии и законодательные изменения для разграничения механизма возложения специальных обязательств — ПСО (каждое по — €250 млн).

Есть ряд обязательств перед МВФ, которые мы также должны выполнить до конца 2026 года.

Какова цена невыполнения энергетических реформ?

В целом невыполнение обязательств, касающихся энергетики, уже обходится нам примерно в 1,8 млрд евро, которые могли бы поступить в бюджет и служить источником для выплаты зарплат, пенсий, стипендий и т. д. И это лишь «верхушка айсберга», ведь «под водой» — упущенная выгода для бизнеса и развития сектора в целом.

Как Украина получает средства — за каждую реформу отдельно?

Средства от международных партнеров поступают не «за каждую отдельную реформу» или голосование по законопроекту автоматически. Как правило, они выплачиваются частями (траншами) после того, как Украина выполнит определенный набор обязательств (пакет реформ). Например, Международный валютный фонд будет проводить пересмотр программы уже в июне, Еврокомиссия делает это ежеквартально после получения отчета от правительства, и далее принимается решение о выплате.

Что необходимо для возобновления темпа выполнения обязательств?