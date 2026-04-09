НБУ установил курсы валют на среду: доллар подорожал на 9 копеек

Национальный банк установил новые курсы валют на пятницу, 10 апреля. Доллар подорожал на 9 копеек, а евро — на 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара
В пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 43,47 грн. Это на 9 копеек больше, чем в четверг (43,38 грн).
Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс евро
В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 50,80 грн, что на 4 копейки больше, чем в четверг (50,76 грн).
Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
