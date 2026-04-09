После длительного периода роста, вызванного геополитической напряженностью вокруг Ормузского пролива, украинский топливный рынок наконец-то отреагировал на новости о временном перемирии. На 9 апреля на заправках зафиксировано первое ощутимое снижение стоимости основных видов горючего. При этом автогаз и А-92 несколько прибавили в цене. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Топливо дешевеет: на АЗС снижаются цены на бензин и дизель
Динамика цен за последние сутки
- Бензин А-95 премиум стал лидером падения. После вчерашних 77,21 грн цена опустилась на 65 копеек и теперь составляет в среднем 76,56 грн/л.
- Дизельное топливо также начало отступать от рекордных отметок. Литр дизеля подешевел на 17 копеек, закрепившись на уровне 90,34 грн.
- Бензин А-95 снизился на 15 копеек до отметки 73,17 грн/л.
- Автогаз добавил еще 4 копейки, достигнув цены 49,10 грн/л.
- Бензин А-92 подорожал на 3 копейки, остановившись на уровне 67,36 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
