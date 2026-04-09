9 апреля 2026, 15:08

Рост экономики Украины в 2026 году замедлится. Всемирный банк ухудшил прогноз

Рост экономики Украины в 2026 году замедлится до 1,2% с 1,8% в прошлом году, а в 2027-м, в случае прекращения боевых действий, ожидается его ускорение до 4%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.

Прогноз Всемирного банка

Ожидается, что рост в Украине в этом году замедлится до 1,2% из-за роста цен на энергоносители, усиления военных действий, дефицита рабочей силы и фискального давления, говорится в документе.

Прогнозы для страны в значительной степени зависят от продолжительности войны и стабильной внешней поддержки, подчеркнули аналитики. Если боевые действия завершатся в предполагаемые сроки, в 2027 году экономический рост может ускориться до 4% благодаря масштабному восстановлению и возобновлению потребления. В то же время оно ожидается ниже ранее прогнозируемых показателей из-за серьезных повреждений энергетической и промышленной инфраструктуры, дефицита рабочей силы и сохраняющейся неопределенности.

Всемирный банк отмечает, что хорошо управляемая реконструкция и существенный прогресс в евроинтеграции создают для Украины четкий путь к динамичной, конкурентоспособной и устойчивой экономике.

В то же время аналитики предупреждают: без глубоких структурных реформ это не приведет к устойчивому росту. Среди главных препятствий — снижение бизнес-активности, рост концентрации рынка, доминирование низкоэффективных государственных предприятий, высокая зависимость от природных ресурсов, а также потеря дешевой энергии и восточных рынков сбыта.

«Даже при довоенных темпах роста Украине понадобится более трех десятилетий, чтобы догнать уровень Польши на момент ее вступления в ЕС», — говорится в отчете.

Рост экономики Украины в прошлом году замедлился до 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году, отмечается в отчете. Основными причинами стали новые повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в поставках, рост неопределенности и ухудшение ситуации с рабочей силой.

Восстановление прежней торговой схемы с ЕС и последующая ревизия Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС ограничили экспортные возможности, особенно для аграрной и пищевой продукции, подчеркнули во Всемирном банке.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
