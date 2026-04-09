Украинцы ввезли 18,3 тыс авто с пробегом в марте: спрос снизился на 7%

В течение марта украинский автопарк пополнился 18,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 7% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Укравтопром».
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым автомобилям — 58% (в марте 2025 г. они составляли 45%).
Далее следуют: дизельные — 21% (23% в марте 2025 г.); электромобили — 9% (23% в марте 2025 г.); гибриды — 8% (5% в марте 2025 г.); автомобили с ГБО — 4% (4% в марте 2025 г.).
Какой возраст у автомобилей
Средний возраст подержанных машин, которые в марте перешли на украинские номера, составляет — 10 лет. Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ-10 самых популярных моделей месяца
- VW Golf — 849 шт.;
- VW Tiguan — 787 шт.;
- AUDI Q5 — 627 шт.;
- NISSAN Rogue — 624 шт.;
- SKODA Octavia — 594 шт.;
- RENAULT Megane — 589 шт.;
- FORD Escape — 415 шт.;
- VW Passat — 385 шт.;
- MAZDA CX5 — 361 шт.;
- NISSAN Qashqai — 352 шт.
Источник: Минфин
