Украинцы ввезли 18,3 тыс авто с пробегом в марте: спрос снизился на 7%

В течение марта украинский автопарк пополнился 18,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 7% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым автомобилям — 58% (в марте 2025 г. они составляли 45%).

Далее следуют: дизельные — 21% (23% в марте 2025 г.); электромобили — 9% (23% в марте 2025 г.); гибриды — 8% (5% в марте 2025 г.); автомобили с ГБО — 4% (4% в марте 2025 г.).

Какой возраст у автомобилей

Средний возраст подержанных машин, которые в марте перешли на украинские номера, составляет — 10 лет. Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных моделей месяца