«Клуб белого бизнеса» растет: список добросовестных налогоплательщиков увеличился на 1 300 участников

Изменения в Налоговый кодекс дали ожидаемый результат: количество предпринимателей, демонстрирующих высокий уровень налогового доверия, стремительно растет. По состоянию на 1 апреля 2026 года обновленный перечень (так называемая Территория белого бизнеса) пополнился новыми участниками, что подтверждает курс на прозрачность украинской экономики. Об этом сообщил глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Рекордная динамика и состав участников

В настоящее время в перечень включен 8 991 налогоплательщик, что на 1 353 больше, чем за предыдущий период. Статистика участников выглядит следующим образом:

Юридические лица: 8410 компаний.

ФЛП: 581 предприниматель.

Распределение по системам налогообложения

Закон обеспечил равные возможности для представителей разных форм собственности и систем налогообложения. В «Клубе белого бизнеса» представлены:

Общая система: 4789 плательщиков.

Упрощенная система: 3 751 плательщик.

Резиденты «Дия.City»: 451 компания.

Охват отраслей экономики

Налогоплательщики, вошедшие в список, представляют 19 секций КВЭД. Это означает, что высокий уровень доверия демонстрируют практически все отрасли экономики Украины — от агросектора и промышленности до IT и сферы услуг.

«Законом обеспечено равенство и возможность для плательщиков любой системы и отрасли экономики быть включенными в перечень», — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Что дает статус участника?

Напомним, что включение в Перечень территорий с высоким уровнем налогового доверия предоставляет бизнесу ряд преимуществ, в частности: