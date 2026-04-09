Изменения в Налоговый кодекс дали ожидаемый результат: количество предпринимателей, демонстрирующих высокий уровень налогового доверия, стремительно растет. По состоянию на 1 апреля 2026 года обновленный перечень (так называемая Территория белого бизнеса) пополнился новыми участниками, что подтверждает курс на прозрачность украинской экономики. Об этом сообщил глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
«Клуб белого бизнеса» растет: список добросовестных налогоплательщиков увеличился на 1 300 участников
Рекордная динамика и состав участников
В настоящее время в перечень включен 8 991 налогоплательщик, что на 1 353 больше, чем за предыдущий период. Статистика участников выглядит следующим образом:
- Юридические лица: 8410 компаний.
- ФЛП: 581 предприниматель.
Распределение по системам налогообложения
Закон обеспечил равные возможности для представителей разных форм собственности и систем налогообложения. В «Клубе белого бизнеса» представлены:
- Общая система: 4789 плательщиков.
- Упрощенная система: 3 751 плательщик.
- Резиденты «Дия.City»: 451 компания.
Охват отраслей экономики
Налогоплательщики, вошедшие в список, представляют 19 секций КВЭД. Это означает, что высокий уровень доверия демонстрируют практически все отрасли экономики Украины — от агросектора и промышленности до IT и сферы услуг.
«Законом обеспечено равенство и возможность для плательщиков любой системы и отрасли экономики быть включенными в перечень», — подчеркнул Даниил Гетманцев.
Что дает статус участника?
Напомним, что включение в Перечень территорий с высоким уровнем налогового доверия предоставляет бизнесу ряд преимуществ, в частности:
- Мораторий для проведения документальных проверок (кроме предприятий, занимающихся производством и продажей подакцизной продукции, организацией азартных игр, предоставлением финансовых услуг).
- Сокращение сроков камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения НДС.
- Индивидуальные консультации и закрепление комплаенс-менеджера за каждым плательщиком.
