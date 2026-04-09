Рада создала ВСК по экономической безопасности: комиссию возглавил Железняк

Сегодня, 9 апреля, парламент принял постановление об образовании Временной следственной комиссии (ВСК), которое займется расследованием действий должностных лиц, которые могли нанести ущерб экономической безопасности государства. Особенностью новой комиссии является очень широкий круг объектов проверки и фокус на международных финансовых обязательствах Украины.

Главные цели и направления расследования

Согласно документу (регистр. № 15079), ВСК сосредоточится на двух стратегических блоках:

1. Проверка силового и регуляторного блока

Комиссия будет изучать возможные противоправные действия должностных лиц ключевых структур, среди которых:

Силовые ведомства: СБУ, Нацполиция, БЭБ, Госпогранслужба.

Финансовые и фискальные органы: ГНС, Гостаможслужба, Госфинмониторинг.

Специализированные агентства: АРМА, Госаудитслужба, а также регулятор НКРЭКУ.

Государственный сектор: Субъекты хозяйствования госсектора экономики.

2. Контроль за международной помощью

Отдельной задачей ВСК станет аудит технической помощи и кредитов, полученных от иностранных партнеров с начала полномасштабного вторжения России. Депутаты проанализируют, как Украина выполняет взятые на себя обязательства перед международными организациями.

Руководство и состав комиссии

Возглавил новую ВСК народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. Его заместительницей стала Анастасия Радина («Слуга народа»), глава антикоррупционного комитета Верховной Рады.

В состав комиссии вошли представители всех депутатских фракций и групп.