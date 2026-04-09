Канадский доллар обновил двухнедельный максимум после новостей о перемирии

Канадский доллар укрепился до самого высокого уровня почти за две недели по отношению к доллару США на фоне улучшения настроений инвесторов после прекращения огня между США и Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters .

Укрепление доллара

Как отмечается, курс канадского доллара вырос на 0,3% — до 1,3850 за доллар США (72,20 американского цента), достигнув внутридневного максимума с 26 марта на уровне 1,3825. В то же время индекс доллара США резко снизился по отношению к корзине основных валют.

На фоне новостей о перемирии основные индексы Уолл-стрит приблизились к месячным максимумам, тогда как цена на нефть упала на 16% — до 94,85 доллара за баррель.