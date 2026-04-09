українська
9 апреля 2026, 13:20

$125 млрд товарооборота: Украина больше покупает, чем продает

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2024 году товарооборот Украины составил $112,3 млрд: экспорт — $41,6 млрд, импорт — $70,7 млрд, отрицательное сальдо — $29,1 млрд. Об этом говорится в исследовании YC.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2024 году товарооборот Украины составил $112,3 млрд: экспорт — $41,6 млрд, импорт — $70,7 млрд, отрицательное сальдо — $29,1 млрд. Об этом говорится в исследовании YC.

Как изменился товарооборот

В 2025 году товарооборот вырос до $125,1 млрд, но этот рост был обусловлен не экспортом, а импортом: вывоз товаров сократился до $40,3 млрд, тогда как ввоз вырос до $84,8 млрд.

В результате торговый дефицит расширился до $44,4 млрд. Это главный итог периода: внешняя торговля Украины увеличилась по объему, но стала еще более импортозависимой.

Этот сдвиг не означает провала экспортной модели. Наоборот, по данным Администрации морских портов Украины, в 2024 году морские порты Украины обработали 97,2 млн тонн грузов, а морским путем было экспортировано 88,1 млн тонн — против 56,2 млн тонн годом ранее.

К 7 февраля 2025 года Украинский морской коридор перевез 100 млн тонн грузов за 18 месяцев работы, из них 65 млн тонн пришлось на агропродукцию. Но параллельно с этим в результате ударов по энергетической инфраструктуре Украина к середине 2024 года потеряла более 9 ГВт генерирующих мощностей, что резко усилило спрос на импорт энергооборудования, топлива, генерации и связанных технологий.

Экспорт: выручку по-прежнему формирует агросектор, но устойчивость обеспечивают и промышленные ниши

Основой украинского экспорта остался аграрный сектор.

По итогам 2024 года продовольственные товары принесли $24,6 млрд экспорта, а в 2025 году — $22,5 млрд. Доля этой группы в экспорте товаров снизилась с 59,2% до 55,8%, но именно она продолжает быть главным источником валютной выручки. Это означает, что агроэкспорт остается системообразующим для всего внешнеторгового баланса.

В продуктовой детализации 2025 года это видно особенно хорошо. По данным Государственной таможенной службы Украины, крупнейшими экспортными позициями были подсолнечное масло — $5,22 млрд, кукуруза — $3,90 млрд, пшеница — $2,99 млрд, соевые бобы — $1,33 млрд и мясо птицы — $1,09 млрд. На уровне отдельных рынков сбыта структура также довольно сконцентрирована: в 2025 году крупнейшими покупателями украинской пшеницы были Египет, Алжир и Индонезия, кукурузы — Турция, Италия и Испания, подсолнечного масла — Индия, Испания и Нидерланды.

Второй крупной опорой экспорта остались металлы и изделия из них. В 2024 году эта группа принесла $4,4 млрд, в 2025 году — $4,7 млрд. На уровне отдельных позиций наибольшую выручку дали железная руда и концентраты — $2,34 млрд (почти 45% стоимости поставок пришлось на Китай, еще 17,2% — на Словакию, 16% — на Польшу), горячекатаный плоский прокат — $829 млн, чугун — $760 млн и полуфабрикаты из стали — $660 млн.

Помимо двух крупнейших экспортных блоков видны и менее масштабные, но важные точки опоры. В 2025 году экспорт кабельно-проводниковой продукции достиг $1,41 млрд, экспорт товаров группы древесины и бумаги — $1,98 млрд, а положительное сальдо этой группы — $800 млн. Отдельно стоит отметить мебельную группу 9401−9404: ее экспорт в 2025 году превысил $939,8 млн.

Импорт: рост закупок из-за необходимости поддерживать систему

Структура импорта в 2025 году гораздо красноречивее общей цифры в $84,8 млрд. Самой большой группой были машины, оборудование и транспорт — $34,1 млрд, или 40,2% всего импорта. Далее следовали продукция химической промышленности — $12,6 млрд и топливно-энергетические товары — $10,5 млрд.

Для сравнения: в 2024 году машины, оборудование и транспорт составляли $25,0 млрд, химическая продукция — $11,7 млрд, топливно-энергетические товары — $8,9 млрд. Таким образом, рост импорта был сконцентрирован именно в критически важных для функционирования страны сегментах.

Еще яснее это видно на уровне конкретных товаров. В 2025 году Украина импортировала нефти и нефтепродуктов на $6,62 млрд, легковых автомобилей — на $6,15 млрд, дозированных лекарственных средств — на $2,05 млрд, нефтяных газов — на $1,92 млрд, беспилотных летательных аппаратов — на $1,70 млрд, электрогенераторных установок — на $1,69 млрд, телекоммуникационного оборудования — на $1,63 млрд, электрических аккумуляторов — на $1,48 млрд, трансформаторов — на $1,12 млрд и каменного угля — на $1,01 млрд.

Такая структура показывает, что импорт в 2025 году был одновременно и энергетическим, и технологическим, и оборонным, и медицинским.

География торговли

География торговли в 2025 году показывает окончательное закрепление ЕС в качестве главного внешнеторгового направления Украины — на страны ЕС приходилось 57,8% украинского экспорта и 46,7% импорта.

В стоимостном измерении товарооборот с ЕС в 2025 году составил $62,9 млрд: экспорт — $23,3 млрд, импорт — $39,6 млрд. Это означает, что европейское направление одновременно является для Украины крупнейшим рынком сбыта и крупнейшим каналом закупок.

На уровне отдельных стран картина 2025 года тоже довольно четкая. Крупнейшим источником импорта был Китай — $19,2 млрд, далее Польша — $7,9 млрд и Германия — $6,6 млрд. Крупнейшими рынками сбыта для украинских товаров были Польша — $5 млрд, Турция — $2,7 млрд и Германия — $2,4 млрд.

Для сравнения, в 2024 году Украина больше всего импортировала также из Китая ($14,4 млрд), Польши ($7 млрд) и Германии ($5,4 млрд), а в экспорте после Польши лидировали Испания ($2,9 млрд) и Германия ($2,8 млрд). То есть за год Китай еще сильнее укрепил свою роль поставщика, а в экспортной географии вес усилила Турция.

За пределами ЕС именно Турция, Китай, Египет, США и Индия формируют наиболее заметную часть внешней географии. Это и есть новая карта украинской торговли: ЕС — главный блок сбыта и поставок, Китай — ключевой внешний производственный центр, Турция — важный двусторонний партнер между Европой и Черным морем.

Роман Мирончук
