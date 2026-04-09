Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
9 апреля 2026, 12:55 Читати українською

Миллионы на «крипто-дрейнерах»: в Украине разоблачили масштабную мошенническую схему

Правоохранители обезвредили организованную группу злоумышленников, которые по сети вредоносных вебресурсов похищали криптовалюту у украинцев. Мошенники использовали высокотехнологичные методы обмана, что позволяло им автоматически списывать активы с кошельков потерпевших. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Фото: npu.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работала схема

Злоумышленники находили своих жертв в тематических Telegram-сообществах, предлагая профессиональное сопровождение в торговле цифровыми активами. Пользователям присылали ссылки на фейковые торговые платформы, визуально копировавшие легитимные ресурсы.

Главной опасностью этих сайтов были встроенные крипто-дрейнеры (скрипты для автоматического вывода средств). Как только пользователь подключал свой кошелек к такому ресурсу, он фактически предоставлял мошенникам полный доступ к своим активам. Это позволяло преступникам мгновенно списывать денежные средства без какого-либо дополнительного подтверждения со стороны собственника.

Масштабы ущерба:

  • В одном из задокументированных случаев фигуранты похитили более 95 тысяч USDT (около 4 млн грн).
  • Еще в одном эпизоде было зафиксировано воровство свыше 1 000 USDT.

Следователи установили, что украденную криптовалюту злоумышленники «отмывали» через сложную сеть транзакций: переводили между кошельками, конвертировали в наличные деньги и меняли форму активов, чтобы скрыть их происхождение.

Обыски

Правоохранители провели 20 одновременных обысков в офисах и помещениях участников группы. Было изъято:

  • компьютерная техника и мобильные телефоны;
  • наличные деньги;
  • черновую документацию, подтверждающую преступную деятельность.

Четверым участникам группы, включая соорганизатора, сообщено о подозрении по двум статьям У К Украины:

  • ч. 5 ст. 190 — мошенничество в особо крупных размерах.
  • ч. 3 ст. 209 — легализация доходов, полученных преступным путем.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об их содержании под стражей.

Автор:
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Andriy09 и 8 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами