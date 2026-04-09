Миллионы на «крипто-дрейнерах»: в Украине разоблачили масштабную мошенническую схему

Правоохранители обезвредили организованную группу злоумышленников, которые по сети вредоносных вебресурсов похищали криптовалюту у украинцев. Мошенники использовали высокотехнологичные методы обмана, что позволяло им автоматически списывать активы с кошельков потерпевших. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как работала схема

Злоумышленники находили своих жертв в тематических Telegram-сообществах, предлагая профессиональное сопровождение в торговле цифровыми активами. Пользователям присылали ссылки на фейковые торговые платформы, визуально копировавшие легитимные ресурсы.

Главной опасностью этих сайтов были встроенные крипто-дрейнеры (скрипты для автоматического вывода средств). Как только пользователь подключал свой кошелек к такому ресурсу, он фактически предоставлял мошенникам полный доступ к своим активам. Это позволяло преступникам мгновенно списывать денежные средства без какого-либо дополнительного подтверждения со стороны собственника.

Масштабы ущерба:

В одном из задокументированных случаев фигуранты похитили более 95 тысяч USDT (около 4 млн грн).

Еще в одном эпизоде было зафиксировано воровство свыше 1 000 USDT.

Следователи установили, что украденную криптовалюту злоумышленники «отмывали» через сложную сеть транзакций: переводили между кошельками, конвертировали в наличные деньги и меняли форму активов, чтобы скрыть их происхождение.

Обыски

Правоохранители провели 20 одновременных обысков в офисах и помещениях участников группы. Было изъято:

компьютерная техника и мобильные телефоны;

наличные деньги;

черновую документацию, подтверждающую преступную деятельность.

Четверым участникам группы, включая соорганизатора, сообщено о подозрении по двум статьям У К Украины :

ч. 5 ст. 190 — мошенничество в особо крупных размерах.

ч. 3 ст. 209 — легализация доходов, полученных преступным путем.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об их содержании под стражей.