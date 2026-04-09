Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 апреля 2026, 11:53

Invest Talk Summit 2026 открыл продажу билетов по самым выгодным ценам

Весна готовит важное мероприятие для инвесторов — Invest Talk Summit 2026. Конференция состоится в Киеве 16 мая и соберет вместе инвесторов, аналитиков, представителей НБУ, финансовых и инвестиционных консультантов, инфлюенсеров — всех, кто так или иначе связан с рынком инвестиций.

О чем будет Invest Talk Summit 2026?

Традиционно мероприятие проводят команды финансовых порталов «Минфин» и Finance.ua. Конференция проходит в формате выступлений спикеров, которые хорошо ориентируются в тенденциях рынка, инвестиционных стратегиях и приумножении капитала.

Всего более 25 спикеров готовят около 9 часов контента. Будут говорить об инвестициях в циклические компании, формировании инвестиционного портфеля, стратегиях инвестирования во время кризисов, дивидендах, инвестициях в энергетику и многом другом.

Среди тем, например, будут такие:

  • Защитные активы во время кризисов: стратегии для осторожного инвестора. Эффективна ли стратегия усреднения стоимости (DCA) на текущем рынке.
  • Формула пузыря: как определить пик рынка и подготовить портфель к падению.
  • Дивидендные аристократы: анализ наиболее устойчивых компаний за последние 5−10 лет. Кризис дивидендной модели: почему стратегия регулярных выплат проигрывает S&P 500 и акциям роста в последние годы. Стоит ли играть на свечах?
  • Инвестиции в ОВГЗ: актуальные сроки размещения капитала для получения оптимальной доходности.
  • Ретроспектива 2025 года: лидирующие активы и прогноз наиболее перспективных направлений на 2026 год.

Invest Talk Summit — это уникальная возможность пообщаться вживую с топ-менеджерами рынка, лидерами мнений и ведущими экспертами. Благодаря участию генерального партнера инвестиционной группы ICU и серебряного партнера образовательной платформы Биржевой университет, участники получат доступ к глубокой экспертизе по работе конкретных активов и стратегиям увеличения прибыли в ближайшем будущем.

Как присоединиться?

Чтобы стать частью мероприятия, необходимо приобрести билеты на сайте Invest Talk Summit. «Ранние пташки» получат ощутимую выгоду — организаторы подготовили для них первые билеты по специальной цене.

Участие в мероприятии возможно как офлайн, так и онлайн. Все участники получат доступ к материалам конференции (записям презентаций), а те, кто присоединится к мероприятию в режиме реального времени, смогут еще и обменяться опытом лицом к лицу с другими участниками мероприятия и найти единомышленников и партнеров.

Инвестируйте в свои знания вместе с Invest Talk Summit 2026!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами