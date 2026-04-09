9 апреля 2026, 11:37 Читати українською

Сколько стоит Пасха в Британии: сравнение цен с Украиной

В Великобритании пасхальные традиции отличаются от украинских. Здесь не пекут паски, не наполняют и не освящают пасхальную корзину. По словам украинки, которая три года живет в Великобритании, большинство жителей воспринимают эти дни как дополнительные выходные. Однако цены на некоторые товары поднимаются до «праздничного» уровня. Накануне Пасхи она сравнила стоимость продуктов в Британии и у нас, пишет «Фокус.

Какие различия

«В Британии нет такого понятия, как пасхальный завтрак. Там не пекут куличи и не собираются все за праздничным столом. Просто два выходных, на которые люди обычно устраивают барбекю или выезжают на природу. Дети иногда ищут шоколадные яйца, а взрослые дарят друг другу большие шоколадные подарки — и они очень дорогие», — говорит Дарья.

Цены на продукты и расходы

Обычно недельные расходы девушки на продукты в Великобритании составляют около 45 фунтов стерлингов (около 2 620 грн). В корзине — овощи, йогурты, рыба, тофу и консервированный тунец.

Минимальная зарплата после вычета налогов и страховок в стране составляет примерно 1500 фунтов (около 87 400 грн) в месяц, тогда как аренда жилья может стоить около 590 фунтов (34 380 грн). К этому добавляются коммунальные платежи и налоги.

При этом многие британцы стараются экономить: покупают продукты в сетях супермаркетов с демократичными ценами, часто выбирают замороженные товары, закупаются оптом и хранят еду в морозилках.

Особенности питания в Британии и сравнение цен с украинскими

В стране очень популярны готовые блюда, которые достаточно просто разогреть. Также распространен формат Meal Deal — набор из основного блюда, снека и напитка по выгодной цене. Такой вариант часто заменяет обед или даже ужин, особенно для студентов и офисных работников.

«Очень многие британцы покупают замороженные овощи. Кто-то покупает хлеб, нарезает и замораживает, чтобы он дольше хранился. Готовые обеды тоже очень популярны, особенно среди молодежи», — говорит Дарья.

Сколько стоят продукты

Овощи в Британии могут стоить довольно дешево: огурец (1 шт.) — около 0,99 фунта (примерно 57 грн, то есть за 1 кг получается от 190 грн), пучок зеленого лука — около 0,69 фунта (примерно 40 грн), помидоры черри (250 г) — до 2,35 фунта (примерно 135 грн), болгарский перец (1 кг) — около 2,10 фунта (примерно 121 грн).

В то же время цены значительно зависят от супермаркета и района:

  • молоко — около 2 фунтов за литр (от 100 грн);
  • ягоды (150 г) — от 2,5−3 фунтов (около 125−150 грн);
  • яблоки — около 70 пенсов за штуку (до 35 грн);
  • мандарины — 1,5−2 фунта за упаковку (около 75−100 грн);
  • рыба дороже: копченый лосось — от 3 фунтов (около 150 грн), стейк тунца — около 9 фунтов (от 450 грн).

Яйца также различаются по цене в зависимости от условий содержания кур. Продукция категории free range (свободное содержание) стоит дороже, от 2,20 фунтов за десяток (около 130 грн). Между тем цены на яйца перед Пасхой в Украине начинаются от 85 грн за 10 шт.

В Украине ситуация с овощами не слишком отличается. Огурцы резко подорожали и в апреле стоят от 169 грн за кг. Красные помидоры можно купить за 249,92 грн/кг, а болгарский перец стоит 194−270 грн/кг.

«Овощи в Украине либо дороже, либо примерно держатся на том же уровне, что и в Великобритании», — отмечает украинка.

А вот сахар и мука в Великобритании стоят довольно дорого: 500 г сахара обойдутся примерно в 0,85 фунта (около 49 грн), а 1,5 кг муки — 1,50 фунта (примерно 86 грн).

«Это, пожалуй, единственные продукты, которые в Украине значительно дешевле, чем в Великобритании», — говорит девушка.

Пасхальные цены и скандал с шоколадными яйцами

Отдельно украинка обращает внимание на резкое подорожание пасхальных сладостей.

«В этом году все активно обсуждали, что в Великобритании взлетели цены на пасхальные шоколадные яйца. В соцсетях начали массово писать об инфляции, и магазины даже были вынуждены снижать цены примерно на 40%», — отмечает она.

В обычных магазинах такие яйца можно купить за 4−6 фунтов, тогда как в премиум-сегменте их цена достигает 10−12 фунтов, что вызывает возмущение покупателей.

Роман Мирончук
