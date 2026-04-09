Курс на четверг: евро в банках растет, а доллар дешевеет

В четверг, 9 апреля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро прибавил 15 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах прибавил 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменилось в покупке и продаже

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,20−43,73 грн. Евро покупают за 50,40 грн, а продают за 51,16 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,44−43,55, евро — 50,65−50,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,42−43,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,66−50,68 грн/евро.

