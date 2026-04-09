9 апреля 2026, 10:44

Отток из золотых ETF в марте стал рекордным за всю историю наблюдений

Мировые биржевые фонды, инвестирующие в золото (ETF), в марте 2026 года зафиксировали отток средств на $11,8 млрд, что соответствует сокращению запасов на 84,8 тонны. Это следует из отчета Всемирного совета по золоту (WGC). Отток стал первым за девять месяцев и в денежном выражении оказался рекордным, а в натуральном — максимальным с сентября 2022 года.

Давление на рынок

Основное давление на рынок оказали фонды Северной Америки, где отток в марте составил около $13 млрд. Инвесторы фиксировали прибыль на фоне ухудшения рыночных условий и роста доходностей.

По данным WGC, разворот потоков был связан со снижением склонности к риску на фоне геополитических событий, в частности войны на Ближнем Востоке. Это побудило инвесторов наращивать ликвидность за счет продажи ранее выросших активов, включая золото.

Дополнительное давление оказали управляющие сырьевыми фондами (CTA): накопленные длинные позиции усилили падение цен. Одновременно рост доллара и процентных ставок повысил альтернативные издержки владения золотом, а ожидания по денежно-кредитной политике сместились от возможного снижения ставок к их сохранению на более длительный срок, что также снизило интерес к активу.

В то же время азиатские фонды продолжили привлекать средства: в марте приток составил около $2 млрд, а по итогам первого квартала — $14 млрд, что стало рекордным значением для региона. Поддержку обеспечили Китай и Индия на фоне повышенного спроса на защитные активы, снижения локальных фондовых рынков и ослабления валют.

Европейские фонды в марте зафиксировали отток в размере $154 млн, что сократило приток по итогам первого квартала до $27 млн. Как отмечает WGC, дополнительное давление оказали рост доходностей и более жесткая риторика Европейского центрального банка, а также ослабление евро к доллару, что увеличило потери по валютно-хеджированным инструментам и снизило привлекательность вложений в золото для местных инвесторов.

По итогам первого квартала совокупные вложения в золотые ETF остались положительными и составили $12,3 млрд, или 62 тонны, несмотря на резкое сокращение в марте. На конец месяца совокупные активы фондов оценивались в $606,5 млрд, а объем золота в их портфелях — в 4 087,8 тонны

Роман Мирончук
