Что не так с долларом и евро в Украине и в мире? Как геополитика и нефть меняют рынок (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 9 по 15 апреля 2026?

В новом выпуске разбираем ключевые факторы, которые будут оказывать давление на валютный рынок: обострение или деэскалацию войны на Ближнем Востоке, цены на нефть Brent, реакцию золота, поведение пары евро/доллар.

Если напряжение вокруг Ирана, США и Израиля будет расти, это может резко изменить настроение мировых рынков и оказать давление на украинский валютный рынок.

Также говорим о внутренних факторах: интервенциях НБУ, сокращении международных резервов, спросе на валюту со стороны энергетических компаний, оборонного сектора, импортеров, а также влиянии переговоров с МВФ и международными партнерами.

Разберем, почему перед Пасхой наличный рынок может получить дополнительную поддержку, и в каких коридорах могут находиться доллар и евро на межбанке и в кассах банков и обменников.